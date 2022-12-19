Силы ПВО сбили 18 из 23 дронов над Киевом: в КГВА рассказали о последствиях

Во время сегодняшней воздушной тревоги в небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских дронов. Украинским силам обороны удалось уничтожить 18 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

"Обошлось без пострадавших. Однако обломками повредило проезжую часть в Соломенском районе, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Также есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы уже устраняют последствия.

Напомним, сегодня ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.

Офис генпрокурора обнародовал фото последствий вражеской атаки.

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