Зеленский назначил исполняющего обязанности генпрокурора

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №946/2026.

Глава государства подписал указ "О возложении на исполнение обязанностей Генерального прокурора" по номеру 946/2026. Документ датирован 17 сентября 2026 года.

"Положить на Ковальского Антона Анатольевича исполнение обязанностей Генерального прокурора", - говорится в указе.

Решение было принято на основании части второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Кто такой Антон Ковальский

Антон Ковальский родился 12 мая 1984 года в Виннице. В 2011 году окончил Национальную академию прокуратуры Украины по специальности "Правоведение".

В том же году он приступил к карьере в органах прокуратуры. За десять лет прошел путь от следователя до руководителя областной прокуратуры.

Среди занимаемых Ковальским должностей:

старший следователь;

старший прокурор прокуратуры города Винницы;

старший прокурор отдела прокуратуры Винницкой области;

начальник отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы;

начальник управления надзора по уголовному производству прокуратуры Винницкой области;

заместитель прокурора Винницкой области.

С сентября 2020 года по октябрь 2021 года Ковальский был заместителем руководителя Винницкой областной прокуратуры. Далее, с ноября 2021 года, возглавил Черновицкую областную прокуратуру.

С 1 июля 2025 года он руководил Хмельницкой областной прокуратурой. В этой должности Ковальский находился до сегодняшнего назначения.

Отставка Кравченко

Напомним, должность и.о. обязанностей генерального прокурора Ковальский занимает после отставки Руслана Кравченко. Зеленский утвердил его увольнение соответствующим указом 15 сентября.