Зеленский назначил исполняющего обязанности генпрокурора
Президент Владимир Зеленский возложил исполнение обязанностей Генерального прокурора на руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №946/2026.
Глава государства подписал указ "О возложении на исполнение обязанностей Генерального прокурора" по номеру 946/2026. Документ датирован 17 сентября 2026 года.
"Положить на Ковальского Антона Анатольевича исполнение обязанностей Генерального прокурора", - говорится в указе.
Решение было принято на основании части второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".
Кто такой Антон Ковальский
Антон Ковальский родился 12 мая 1984 года в Виннице. В 2011 году окончил Национальную академию прокуратуры Украины по специальности "Правоведение".
В том же году он приступил к карьере в органах прокуратуры. За десять лет прошел путь от следователя до руководителя областной прокуратуры.
Среди занимаемых Ковальским должностей:
- старший следователь;
- старший прокурор прокуратуры города Винницы;
- старший прокурор отдела прокуратуры Винницкой области;
- начальник отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы;
- начальник управления надзора по уголовному производству прокуратуры Винницкой области;
- заместитель прокурора Винницкой области.
С сентября 2020 года по октябрь 2021 года Ковальский был заместителем руководителя Винницкой областной прокуратуры. Далее, с ноября 2021 года, возглавил Черновицкую областную прокуратуру.
С 1 июля 2025 года он руководил Хмельницкой областной прокуратурой. В этой должности Ковальский находился до сегодняшнего назначения.
Отставка Кравченко
Напомним, должность и.о. обязанностей генерального прокурора Ковальский занимает после отставки Руслана Кравченко. Зеленский утвердил его увольнение соответствующим указом 15 сентября.
Решению предшествовал скандал вокруг расследования НАБУ и САП "Карфаген", после которого Кравченко сначала подал в отставку, а затем заявил о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу.
Тем временем Верховная Рада поддержала увольнение Кравченко 317 голосами народных депутатов.
Перед голосованием Кравченко уехал за границу, а в Офисе генпрокурора заявили, что его подозрение Кривоносу не имело юридического смысла.