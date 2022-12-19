Аварийные отключения и продолжительное восстановление: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы

В Украине в результате ночных ударов России сложилась тяжелая ситуация в энергосистеме. В ряде областей ввели аварийные отключения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго"

Как пишет пресс-служба, в течение ночи вражеские БПЛА пытались прорваться на энергообъекты по всей стране.

"Благодаря профессиональной работе Воздушных сил обороны враг своей цели в полном объеме не достиг, но, к сожалению, есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры. Подразделения ГСЧС сейчас работают над ликвидацией последствий обстрелов", - пишет "Укрэнерго".

Там, где это возможно, ремонтные бригады приступают к работе.

Также есть повреждения в южном и восточном регионах в результате артиллерийских обстрелов деоккупированных районов.

Самая сложная ситуация наблюдается в центральном, восточном и днепровском регионах, а аварийные отключения введены в:

Сумской области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Кировоградской области;

Житомирской области;

Черниговской области;

Черкасской области;

Киевской области;

Киеве.

"Приоритетно заживаемые объекты критической инфраструктуры, восстановление энергоснабжения бытовым потребителям может занять длительное время", - добавляет пресс-служба.

Несмотря на повреждения энергетики, держат ситуацию под контролем. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц, работаем синхронно с европейской континентальной сетью.