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Слышали в разных районах. В Мелитополе произошел сильный взрыв

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Мелитополь, Понедельник 19 декабря 2022 17:01
Слышали в разных районах. В Мелитополе произошел сильный взрыв Фото: в Мелитополе произошел сильный взрыв (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 19 декабря, в Мелитополе сообщили о взрыве. Он был такой силы, что его слышно в разных районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Мелитополь.

"В Мелитополе жители города сообщают об одиночном взрыве. Слышали его в разных районах города",. - говорится в сообщении.

Известно, что у некоторых в дома от взрывной волны вибрировали окна.

Напомним, что в понедельник, 12 декабря, под Мелитополем в Запорожской области раздались звуки взрывов. Мэр города сообщил, что один из мостов в Мелитополе получил повреждения.

Украинским военным удалось атаковать несколько важных объектов оккупантов в захваченном Мелитополе. Среди них есть база аналитиков ФСБ и радиолокационная станция.

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Мелитополь Запорожская область Взрыв
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