Страны ЕС согласовали лимит цен на газ из России: подробности
Страны ЕС договорились об установлении граничной цены на российский газ на уровне 180 евро/МВт-час. Также есть условия приостановки верхнего предела в случае непредвиденных последствий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на греческое издание "Катимерини".
Министры энергетики стран Европейского Союза в этот понедельник обсуждали проект компромисса по ограничению цен на газ, если базовая цена вырастет до 180 евро/МВт-час.
После вступления в силу закона ценовой лимит будет препятствовать торговле по контрактам TTF на первый месяц до года по цене более чем на 35 евро/МВт-ч от базового уровня, состоящего из различных оценок цен на сжиженный природный газ.
Также, чтобы успокоить страны, в том числе Германию, опасающиеся непредсказуемых последствий, в проекте предложения указано, что действие верхнего предела будет приостановлено в случае определенных обстоятельств, например, если это приведет к увеличению маржинальных требований участников газового рынка.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что поставки российского газа в европейские страны с начала 2022 года упали почти на 50%. "Газпром" утверждает, что страны сократили их сами.
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