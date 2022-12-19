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В Беларуси завершили "внезапную проверку" войск

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Минск, Понедельник 19 декабря 2022 12:53
В Беларуси завершили "внезапную проверку" войск Фото: Беларусь закончила "внезапную проверку" армии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Беларуси закончили так называемую "внезапную проверку" вооруженных сил. Она продолжалась шесть дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси в Telegram.

"В Вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, которые проводятся под руководством государственного секретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича по поручению президента Республики Беларусь - главнокомандующего Вооруженными силами Александра Лукашенко", - говорится в сообщении.

При этом в Минобороны Беларуси не назвали результаты проверки войск.

Напомним, секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил о якобы угрозе со стороны соседних стран, поэтому, по его словам, войска "держат в постоянной готовности".

Также отметим, что сегодня в Минск приедет российский диктатор Владимир Путин, вероятно он обсудит с Лукашенко Украину и привлечение Беларуси к войне.

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