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Враг вновь ударил по зданию Херсонской ОВА: фото последствий

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Херсон, Понедельник 19 декабря 2022 10:15
Враг вновь ударил по зданию Херсонской ОВА: фото последствий Фото: враг вновь ударил по зданию Херсонской ОВА (https://t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска 19 декабря вновь атаковали Херсон. Враг нанес удар по зданию Херсонской областной военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Очередная атака на центр города. Снова повреждено здание Херсонской ОВА", - написал он.

О пострадавших и жертвах в результате вражеского обстрела не сообщается.

Фото: последствия обстрела здания Херсонской областной военной администрации (https://t.me/tymoshenko_kyrylo)

Напомним, сегодня сообщалось, что в Херсоне прогремело несколько взрывов. После чего в городе пропал свет.

Также 15 декабря оккупанты ударили по центру Херсона вблизи здания Херсонской ОВА. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека.

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