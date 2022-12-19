ВСУ ликвидировали 520 оккупантов и "приземлили" восемь дронов: Генштаб обновил потери РФ

Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили еще 520 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 98 800 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.