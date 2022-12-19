Встреча диктаторов. Зачем Путин приехал к Лукашенко: детали визита

Сегодня, 19 декабря, впервые за два года президент России Владимир Путин находится с визитом в Минске (Беларусь). Украинская сторона опасается, что он будет склонять Александра Лукашенко к вступлению в нынешнюю войну.

О чем говорили диктаторы

Лукашенко

Лидер белорусского режима начал приветственную речь со слов о том, что решения о более тесной интеграции России и Беларуси "демонстрируют всему миру, что только сообща можно преодолеть любые пандемии, кризисы или санкции".

По его словам, основной приоритет встречи - решение экономических вопросов, а также обсуждение вопросов обороны и безопасности. Кроме того, Лукашенко выразил надежду на то, что Европа "прислушается к голосу разума".

"Россия и Беларусь, как мы с Владимиром Владимировичем часто говорим, открыты для диалога с другими государствами, в том числе и европейскими. Надеюсь, что в скором времени там прислушаются к голосу разума, и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства", - добавил он.

Путин

Российский президент заявил о том, что ждет в новый рекорд в товарообороте, который должен достичь 40 млрд долларов. Также он подчеркнул, что Беларусь является союзником во всех смыслах этого слова.

Кроме того, Путин подчеркнул, что:

удовлетворен тем, как выстраиваются отношения с Беларусью

готов дальше развивать атомные проекты в Беларуси

есть планы по сотрудничеству в космосе

Встреча министров обороны

На данный момент известно, что уже встретились министры обороны России и Беларуси - Сергей Шойгу. По сообщению белорусского ведомства, обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества и укрепления обороноспособности двух государств.

Министры обороны Беларуси и России обсудили отдельные вопросы военно-технического сотрудничества и укрепления обороноспособности двух государств — Валерий Ревенко (@Revenka_Valery) December 19, 2022

Зачем Путин приехал к Лукашенко? Версии сторон

Беларусь

Белорусская сторона анонсировала визит Путина и переговоры на высшем уровне "по всему спектру наиболее актуальных вопросов двусторонней интеграции". Помимо лидеров во встречах принимают участие члены правительств России и Беларуси, руководители министерств и ведомств.

Планировалось, Путин и Лукашенко подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ. В том числе вопросы торгово-экономического взаимодействия совместные проекты с акцентом на импортозамещение. Кроме того, Минск рассчитывал добиться уступок в энергетической сфере.

Россия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о визите в Беларусь, заявил, что ее никто не принуждает к интеграции. По его словам, обе стороны "делают шаги, которые соответствуют их интересам".

Он также отметил, что президенты будут говорить о газовом и военном вопросам, и прокомментировал российским СМИ, как относиться к информации о том, что Путин будет уговаривать Лукашенко вступить в войну с Украиной.

"Относиться к этому как к абсолютно глупым, безосновательным размышлениям. Белоруссия является союзником и партнером номер один для РФ. Именно с Белоруссией у нас наиболее продвинутый режим интеграции, поэтому никто никого не заставляет, все делают шаги, которые наилучшим образом соответствуют: а) интересам наших народов, б) интересам нашего союзного государства", - отметил Песков.

Украина

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев уверен, что в Минске обсуждается привлечение Беларуси и развертывание наземной операции.

"На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше", - отметил он.

По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Путин потребует от Лукашенко выполнить союзнические договоренности. А пришлось ради того лично ехать в Минск, поскольку статус Путина опустился настолько, что ему нужно самому ездить и уговаривать партнеров. При том Подоляк сомневается в возможности повторного наступления с территории Беларуси.

Отметим, опрошенные РБК-Украина военные эксперты так же сходятся во мнении, что вовлечение белорусских войск является одной из целей визита. Подробнее - в материале "Российский план. Когда и как может начаться большое наступление на Украину".

Западные аналитики

В американском Институте изучения войны (ISW) полагают, что сегодняшняя встреча является частью усилий по созданию информационных условий для нового этапа войны против Украины. В то же время даже усиленная белорусскими подразделениями армия России не способна провести масштабные наступательные операции в ближайшие несколько месяцев.

Хотя аналитики не исключают, что при всех проблемах Путин может попытаться возобновить наступление позже этой зимой. Но в таком случае на помощь Лукашенко вряд ли стоит рассчитывать.

О чем договаривались раньше

Отметим, в этом году Лукашенко много раз встречался с Путиным, с начала 2022 он посещал Россию 7 раз - 18 февраля, 11 марта, 12 апреля, 16 мая, 23 мая, 25 июня и 26 сентября.

Его визит в Сочи пришелся на завершение девятого месяца российской войны в Украине. Лукашенко тогда сделал акцент на том, что жизнь России и Беларуси резко изменилась, и "нормально получается с импортозамещением". Но примечательным стало то, что лидеры обеих стран потребовали уважения к себе со стороны Запада.

"Здесь есть все, что им надо, а у них есть то, что мы можем купить, - технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. Ну, не хотят - не надо. Мы потихоньку будем выстраиваться" - комментировал Лукашенко вопрос санкций.

На что Путин тогда заявил, что западным странам еще нужно "с уважением к нам относиться". На переговорах в Сочи белорусский лидер также говорил, что "натовцы концентрируют войска и готовятся расчленить Украину".

Отметим, по итогам той встречи о каких-либо серьезных итогах не сообщалось. Но оппозиционные белорусские СМИ предположили, что уже тогда Лукашенко выразил готовность к более широкому участию в войне против Украины.