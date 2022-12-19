Почему Украина до сих пор не получила помощи от США по ленд-лизу: объяснение от МИД

Американская программа широкомасштабных поставок военной помощи ленд-лиз предусматривает возмещение со стороны Украины, в связи с чем США сейчас делают все возможное, чтобы помогать нашей стране на безвозмездной основе.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

В чем суть ленд-лиза?

Программа заключается в возможности передачи США имеющихся у нее оборонных изделий Украине в аренду или предоставление на условиях лизинга.

Плюсами инструмента являются:

скоростное принятие решений администрацией США по упрощенной процедуре;

избегание бюрократии;

избегание голосований по каждому пакету помощи в Конгрессе США;

Также ленд-лиз имеет и один важный минус - поставки напрямую зависят от финансовых возможностей Украины.

"Наши американские партнеры осознают, что украинцы сегодня платят самую высокую цену, защищая не только свою свободу, но и безопасность всей Европы. Недостаточность помощи Украине или ее неэффективности будет иметь фатальные последствия для всего свободного демократического мира", - отметил Николенко.

Помощь ВСУ за средства США

В настоящее время США предпочитают помощь ВСУ за счет средств своего собственного федерального бюджета.

Согласно закону о дополнительных ассигнованиях в поддержку Украины, наша страна получает безопасность и оборонную помощь по трем программам:

инициатива содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI);

внешнее военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF);

пополнение запасов оружия США (Replenishment of US weapons stocks).

"Взаимодействие по этим программам происходит на безвозмездной основе и, в отличие от программы ленд-лиза, не предусматривает возмещения со стороны Украины стоимости предоставленных вооружений, военной техники и боеприпасов", - отметил представитель МИД.

Более 40 млрд долларов помощи

США были инициатором создания Контактной группы по обороне Украины, в работе которой участвуют 50 стран.

Благодаря дипломатическим усилиям и роли США Украина получила от членов НАТО и других партнеров оружия стоимостью 40 млрд долларов. Штаты, со своей стороны, выделили 19,3 млрд долларов из всей суммы.

"Сегодня МИД Украины во главе с министром Дмитрием Кулебой, в сотрудничестве с другими причастными государственными органами, сосредоточены, прежде всего, на привлечении со стороны ведущих союзников и партнеров Украины дополнительных ресурсов для создания "воздушного щита" в украинском небе, прежде всего противоракетных и противовоздушных систем", - добавил Николенко.