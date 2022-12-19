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Россияне утром ударили по Сумской области: есть "прилеты"

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Сумская область, Понедельник 19 декабря 2022 09:54
Россияне утром ударили по Сумской области: есть "прилеты" Фото: россияне утром ударили по Сумской области (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 19 декабря обстреляли Сумскую область из минометов. Вследствие атаки есть "прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Ночь в Сумской области прошла без обстрелов. А вот с 7 часов утра российские войска ударили из минометов по Зноб-Новгородской общине, 2 "прилета", - рассказал Живицкий.

При этом глава областной военной администрации не уточнил, есть ли в результате атаки пострадавшие и разрушения.

Напомним, вчера войска Российской Федерации нанесли более 20 ударов по территории Сумской области, используя минометное и артиллерийское оружие. В результате обстрелов обошлось без пострадавших и разрушений.

Мы писали, что 15 декабря российские войска нанесли 58 ударов по территории Сумской области. Под обстрел попали две общины.

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