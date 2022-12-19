Мобилизация в Украине. В ВСУ сообщили, кого призывают в первую очередь

В первую очередь в Украине призывают тех, кто уже имеет опыт участия в боевых действиях, например в АТО или ООС. Также мобилизации подлежат и те, кто не проходил военную службу, но с обязательным обучением минимум в месяц.

"Призываем в первую очередь тех, кто уже имеет опыт прохождения военной службы, а лучше еще опыт участия в АТО или ООС. Также призыв идет и граждан, не проходивших военную службу, но эта категория граждан в обязательном порядке направляется на обучение, минимальный срок - 1 месяц, а далее в зависимости от сложности специальности, этот срок может быть гораздо большим", - рассказал он.

.По словам военного, практически все специальности нужны для комплектования ВСУ и других формирований.

"Конечно, что в процентном соотношении больше мы призываем общевойсковые специальности - стрелков, танкистов, но нельзя сказать, что нам не нужны такие специальности, как связисты, шифровальщики и т.д. Потребность есть во всех специальностях, но некоторых мы призываем больше, некоторых меньше", - добавил Горбач.