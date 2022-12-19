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Зеленский сказал, сколько "Шахедов" Россия получила от Ирана в новой партии

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Понедельник 19 декабря 2022 15:18
Зеленский сказал, сколько "Шахедов" Россия получила от Ирана в новой партии Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия получила от Ирана еще одну партию иранских дронов-камикадзе, которыми и атаковала Украину сегодня. В общей сложности страна-агрессор получила 250 "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского к участникам встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF).

Так, президент отметил, что сегодня Россия атаковала Украину иранскими дронами из новой партии. Враг выпустил 34 дрона-камикадзе.

"Это "Шахеды" из новой партии, которую получила Россия от Ирана. 250 штук - столько всего "Шахедов" сейчас получено государством-террористом", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что российские ракеты и иранские дроны постоянно применяются для ударов, прежде всего, по украинской энергетике.

Он отметил, что только один недавний массированный удар по Украине 16 декабря задел более 20 миллионов жителей. В результате города-миллионники и большинство регионов остались абсолютно без электричества. Всего на вечер того дня было отключено от энергоснабжения 22 миллиона 408 тысяч украинцев. Более чем десяти миллионам людей было прервано поставки воды и тепла.

Напомним, сегодня только по Киеву россияне выпустили 23 беспилотника, 18 из которых сбили силы ПВО.

В результате вражеской атаки в Киеве был поврежден объект инфраструктуры. Пострадали три человека и не менее 9 домов.

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