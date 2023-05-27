Ночной обстрел Днепра и смертельное ДТП с судьей в Киеве: новости за 26 мая

Ночью, 26 мая, российские оккупанты с помощью ракет нанесли удар по Днепру. Также около 23:55 четверга, 25 мая, в Киеве произошла смертельная авария. Водитель автомобиля Lexus ES350 сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии

Детальнее о том, что произошло в четверг, 25 мая, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Удар по Днепру

Ночью, 26 мая, во многих регионах Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты с помощью ракет нанесли удар по Днепру. Они попали в медучреждение, где оказывают психиатрическую помощь.

В результате вражеской атаки ранен по меньшей мере 31 человек. Еще двое мирных жителей – погибли. Украинские полицейские показали, как они помогали спасать раненых в результате сегодняшнего ракетного удара россиян по Днепру.

Советник руководителя Офиса президента Украины МихаилПодоляк заявил, что удар российских оккупантов по Днепру является проявлением одного из инструментов влияния на войну для Москвы.

Более подробно об атаке российских оккупантов можете узнать в материале РБК-Украина.

Одновременно с этим звуки взрывов были слышны в Киеве. Российские войска усилили атаки ракетами и дронами на столицу. Да, минувшей ночью враг бил дронами-камикадзе. Оккупанты выпустили 36 "Шахедов", силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.

Судья сбил военного в Киеве

Смертельная авария произошла около 23:55 четверга, 25 мая. Водитель автомобиля Lexus ES350 сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии. По данным источника РБК-Украина, за рулем попавшего в ДТП Lexus ES350 находился судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр. В его автомобиле обнаружили бутылку от алкоголя.

Мужчина отказался от проведения осмотра на состояние опьянения, однако в его транспортебыла обнаружена бутылка от алкоголя. Судья был задержан.

При этом Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что погибший Вадим Бондаренко до начала полномасштабной войны проходил срочную службу в Черкассах. После этого его перевели в Киев. Парень рвался на передовую после начала активных боевых действий, но он нуждался в столице.

Правоохранители сообщили о подозрении главе одного из районных судов в Киевской области за ДТП, в результате которого погиб военный.

Все детали ДТП можно узнатьв материале РБК-Украина.

Зеленский о защите неба: ускоряем поставки ПВО и имеем прогресс в авиации

Власти Украины работают над тем, чтобы ускорить поставки систем противовоздушной обороны от союзников. Также есть прогресс в вопросе передачи авиации.

По его словам, официальные лица нашей страны сделают все возможное и невозможное для того, чтобы ускорить поставки в Украину большего количества и качества систем ПВО. Это ежедневный вопрос в работе с партнерами.

В Минобороны назвали необходимое количество F-16 для увольнения Украины

Министерство обороны Украины заявило, что украинские военные нуждаются около 48 единиц истребителей F-16. Этого количества хватило бы для освобождения оккупированных врагом территорий.

Избран новый председатель Верховного Суда

Новым председателем Верховного Суда сегодня избрали председатель Кассационного уголовного суда в составе ВС Станислава Кравченко. Он получил 108 голосов из 148 возможных. Отметим, что голосование было тайным