ua ru
Чт, 25 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночная атака на Украину. Россия выпустила 36 дронов, все сбили

Новина українською →
Киев, Четверг 25 мая 2023 08:24
Ночная атака на Украину. Россия выпустила 36 дронов, все сбили Фото: силы ПВО ночью сбили 36 дронов-камикадзе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 25 мая выпустила по Украине 36 дронов-камикадзе иранского производства. Силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Оккупанты выпустили иранские Shahed-136/131 с северного и южного направлений. Военные предполагают, что россияне хотели атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных областях.

Вражескую атаку отражали подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация, мобильные огневые группы воздушных командований "Юг", "Центр" и "Запад".

Благодаря успешной работе силы противовоздушной работы все дроны-камикадзе ликвидированы.

Ночная атака

Россия в мае уже более 10 раз атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе. Этой ночью воздушная тревога длилась более 3 часов, а взрывы слышали жители столицы, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и других областей.

Власти Киева сообщили, что оккупанты пытались атаковать столицу, а дроны выпускали волнами. Однако силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.

Также российская армия ударила дроном-камикадзе по жилому дому в Марганецкой общине Днепропетровской области. Здание повреждено, но обошлось без пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони атака дронов ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Удар дронов-камикадзе по Киеву: оккупанты били волнами, ПВО уничтожила все цели
Удар дронов-камикадзе по Киеву: оккупанты били волнами, ПВО уничтожила все цели
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром