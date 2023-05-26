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Удар по Днепру: полицейские показали первые минуты после атаки

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Днепр, Пятница 26 мая 2023 16:26
Удар по Днепру: полицейские показали первые минуты после атаки Фото: в Нацполиции показали видео первых минут после удара россиян по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

Украинские полицейские показали, как они помогали спасать раненых в результате сегодняшнего ракетного удара россиян по Днепру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого в Facebook.

Он обнародовал видео первых минут и последствий российской атаки по Днепру. Оккупанты ударили по поликлинике и ветеринарной клинике.

По словам Билошицкого, сейчас на месте атаки работают все службы. Они спасают, помогают, эвакуируют и разбирают завалы. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Ракетный удар по Днепру

Сегодня российские оккупанты ракетами ударили по медицинским учреждениям в Днепре. В результате вражеской атаки известно о 25 пострадавших. При этом погибли два мирных жителя.

Как рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, еще четыре человека числятся пропавшими без вести.

Более детально о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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