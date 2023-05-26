Подоляк об ударе по Днепру: один из инструментов влияния на ход войны для России

Удар российских оккупантов по Днепру является проявлением одного из инструментов влияния на войну для Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что сегодняшняя атака - это целенаправленный удар по конкретной инфраструктуре, где находятся мирные люди. И никаких “военных целей” для России уже нет.

"Россия сегодня не имеет других инструментов влияния на ход этой войны, кроме двух. Первый - это бесконечные разговоры о том, что нужно быстро сесть за стол переговоров. А второй - это наносить такие психологические удары", - отметил Подоляк.

По его словам, подобные атаки направлены не только на сознание украинских людей, но и на сознание других стран. После ударов они могут начать требовать от Украины сесть за стол переговоров, чтобы прекратить гибель гражданских.

Удар по Днепру

Напомним, российские оккупанты сегодня, 26 мая, при помощи ракет нанесли удар по Днепру. Они попали по медучреждению, где предоставляют психиатрическую помощь.

В результате вражеской атаки ранен по меньшей мере 31 человек. Еще два мирных жителя - погибли.

Более детально об атаке российских оккупантов можете узнать в материале РБК-Украина.