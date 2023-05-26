Из-за ракетного удара по Днепру много пострадавших, есть пропавшие без вести: все детали обстрела

Российские оккупанты прибегли к ракетным обстрелам Днепра в пятницу, 26 мая. В результате атаки есть погибший и много пострадавших.

Захватчики направили вражеские ракеты по зданию поликлиники и ветеринарной клиники, в результате чего возник пожар, охвативший уже 1 тысячу кв. м. Трехэтажное здание частично разрушено.

Из-за атаки были повреждены частные и многоквартирные дома, а также автомобили жителей.

Фото: ракетный обстрел Днепра (https://t.me/mvs_ukraine/25622)

Пострадавшие из-за атаки

В результате обстрела погиб один человек, еще 23 получили ранения.

Фото: ракетный обстрел Днепра (dnipropetrovskaODA)

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что среди пострадавших в результате обстрела Днепра есть двое детей - мальчики 3 и 6 лет. Их госпитализировали в среднем тяжести.

Всего медики госпитализировали 21 человека, трое из них - в тяжелом состоянии.

Кроме того, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что четыре человека числятся без вести пропавшими после вражеской атаки.

Фото: ракетный обстрел Днепра (t.me/pgo_gov_ru)

В МВД сообщили, что все необходимые службы работают на месте ракетного удара в Днепре - следственно-оперативные группы, взрывотехники, криминалисты и сотрудники ГСЧС.

Реакция Зеленского

На ракетный обстрел уже отреагировал президент Украины.

"Российские террористы еще раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным... Должны победить этих нелюдей безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время - это наши люди. А наши люди - это самое дорогое, что есть в Украине", - написал он.

Зеленский также обнародовал видео последствий обстрела города.