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Смертельное ДТП с участием судьи в Киеве: виновника хотят взять под стражу

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Киев, Пятница 26 мая 2023 10:37
Смертельное ДТП с участием судьи в Киеве: виновника хотят взять под стражу Фото: судью, устроившего смертельного ДТП в Киеве, хотят взять под стражу (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Задержанного судью, совершившего смертельное ДТП в Киеве с участием военного Нацгвардии, хотят взять под стражу. Пока этот вопрос решается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Так, правоохранители готовят документы для сообщения виновнику аварии о подозрении. Также прокуратура готовит обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей.

По информации источника РБК-Украина за рулем находился судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр.

Где именно произошло ДТП

По данным следствия, авария случилась в четверг, 25 мая, в 23:55. Водитель автомобиля Lexus ES350 двигался по проспекту Берестейскому в Киеве, мимо блокпоста, где сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Для справки

Высший совет правосудия (ВСП) - специальный орган государственной власти Украины, который занимается назначением и увольнением, задержанием и отстранением судей.

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