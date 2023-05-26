Смертельное ДТП с участием судьи в Киеве: виновника хотят взять под стражу

Задержанного судью, совершившего смертельное ДТП в Киеве с участием военного Нацгвардии, хотят взять под стражу. Пока этот вопрос решается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру .

Так, правоохранители готовят документы для сообщения виновнику аварии о подозрении. Также прокуратура готовит обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей.

По информации источника РБК-Украина за рулем находился судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр.

Где именно произошло ДТП

По данным следствия, авария случилась в четверг, 25 мая, в 23:55. Водитель автомобиля Lexus ES350 двигался по проспекту Берестейскому в Киеве, мимо блокпоста, где сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Для справки

Высший совет правосудия (ВСП) - специальный орган государственной власти Украины, который занимается назначением и увольнением, задержанием и отстранением судей.