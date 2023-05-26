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В Киеве прозвучала серия громких взрывов, сообщают о работе ПВО

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Киев, Пятница 26 мая 2023 04:22
В Киеве прозвучала серия громких взрывов, сообщают о работе ПВО Фото: в Киеве прозвучала серия громких взрывов, в области работает ПВО (Facebook Ministry of Defence UA)
Автор: Константин Широкун

В Киеве прозвучала серия громких взрывов сегодня ночью, 26 мая. В Киевской области работают украинские силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

В Киевской ОВА сообщили, что в области работают силы ПВО по воздушным целям.

"Повышенная ракетная опасность! В регионе работает ПВО. Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении ОВА.

В КГВА отметили, что в столице также работает ПВО.

"В Киеве и области работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отметили в ГВА.

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