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Клименко о гибели нацгвардейца в ДТП: виновный должен получить справедливое наказание

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Киев, Пятница 26 мая 2023 17:04
Клименко о гибели нацгвардейца в ДТП: виновный должен получить справедливое наказание Фото: Игорь Клименко, глава МВД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Водитель, который насмерть сбил нацгвардейца в Киеве на блокпосту, должен получить справедливое наказание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Facebook.

Министр рассказал, что погибший Вадим Бондаренко до начала полномасштабной войны проходил срочную службу в Черкассах. После этого его перевели в Киев. Парень рвался на передовую после начала активных боевых действий, но он был нужен в столице.

Клименко напомнил, что у Вадима Бондаренко осталась жена и трое детей, а его отец и брат защищают страну на самых горячих направлениях.

"Мои искренние соболезнования родным и близким. Трагедия расследуется Государственным бюро расследований. Виновное лицо непременно должно получить справедливое наказание", - подчеркнул глава МВД.

Смертельное ДТП в Киеве

Напомним, вчера, 25 мая, в Киеве на блокпосту сбили украинского военного. Он погиб на месте.

По информации источников РБК-Украина, за рулем находился судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр. Его задержали в качестве подозреваемого.

В автомобиле Тандыра нашли бутылку от алкоголя. Он отказался от отбора биологических образцов для проверки.

Все подробности аварии можете узнать в материале РБК-Украина.

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