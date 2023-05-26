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Смертельное ДТП в Киеве: судье сообщили о подозрении

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Пятница 26 мая 2023 19:54
Смертельное ДТП в Киеве: судье сообщили о подозрении Фото: судье сообщили о подозрении в смертельном ДТП, из-за которого погиб военный (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Правоохранители сообщили о подозрении главе одного из районных судов в Киевской области за ДТП, в результате которого погиб военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Facebook.

"По поручению заместителя Генерального прокурора и процессуального руководства Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении главе одного из районных судов Киевской области по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения", - отмечается в сообщении Офиса генпрокурора.

При этом прокуратура направила обращение в Высший совет правосудия с просьбой предоставить согласие на содержание судьи под стражей.

Смертельное ДТП в Киеве

Напомним, 25 мая поздно вечером судья сбил на блокпосту украинского военного. Он погиб на месте из-за полученных травм.

По данным источника РБК-Украина, за рулем Lexus ES350, который попал в ДТП, находился судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр. В его авто обнаружили бутылка от алкоголя.

Позже выяснилось, что в результате инцидента погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко. У него осталась жена и трое детей.

Все детали ДТП можете узнать в материале РБК-Украина.

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