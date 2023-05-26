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В Минобороны назвали необходимое количество F-16 для освобождения Украины

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Пятница 26 мая 2023 13:58
В Минобороны назвали необходимое количество F-16 для освобождения Украины Фото: F-16 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные нуждаются в около 48 единицах истребителей F-16. Этого количества хватило бы для освобождения оккупированных врагом территорий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Украины.

"4 эскадрильи F16 (48 самолетов) - это именно то, что нам нужно для освобождения нашей страны от агрессора", - пишет пресс-служба.

В Минобороны назвали необходимое количество F-16 для освобождения Украины

Фото: в Минобороны назвали необходимое количество F-16 для освобождения Украины (twitter.com/DefenceU)

Истребители для Украины

В середине мая, во время саммита G7, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил с поддержкой обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. С этого момента вопрос обучения и предстоящей передачи самолетов начал набирать обороты.

По словам главы Пентагона Остина Ллойда, обучение может начаться уже в ближайшие недели. В частности, во время очередного заседания "Рамштайн" стороны также подняли вышеупомянутые вопросы. Ожидается, что уже на следующей неделе, как рассказал Остин, будет разработана соответствующая тренировочная инфраструктура.

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