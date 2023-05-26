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Судья был пьян? Все подробности смертельного ДТП с военным в Киеве

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Киев, Пятница 26 мая 2023 11:20
Судья был пьян? Все подробности смертельного ДТП с военным в Киеве В Киеве судья сбил военного Нацгвардии (иллюстративное фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Березина

Смертельное ДТП в Киеве произошло ночью 26 мая. На одном из блокпостов водитель легкового авто сбил военнослужащего Нацгвардии. Виновником аварии оказался председатель райсуда Киевской области.

Все подробности инцидента - в материале РБК-Украина.

Что произошло

ДТП произошло на Берестейском проспекте в ночь на 26 мая. Автомобиль марки Lexus на высокой скорости проезжал мимо блокпоста и сбил насмерть 23-летнего военнослужащего.

Военный Нацгвардии заметил, что машина едет слишком бысто и пошел ставить фишку, чтобы остановить авто для проверки, однако водитель не сбавил скорость. От полученных травм военнослужащий скончался на месте.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники полиции и ГБР и задержали водителя.

Фото: место аварии (facebook.com/dbr.gov.ua)

Кто был за рулем

По информации источника РБК-Украина, за рулем находился судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр.

Судья был пьян? Все подробности смертельного ДТП с военным в КиевеФото: председатель Макаровского райсуда Алексей Тандыр (facebook.com/makarivCourt)

Мужчина мог быть в состоянии алкогольного опьянения. Он отказался от проходжения теста на месте. Правоохранители готовят ходатайство, чтобы принудительно отправить его на освидетельствование по решению суда.

В Макаровском районном суде уже отреагировали на инцидент. Там заявили, что судья Алексей Тандыр сегодня отсутствует на рабочем месте. Подробностей пока не знают, но готовы содействовать следствию.

Судья был пьян? Все подробности смертельного ДТП с военным в Киеве

Скриншот facebook.com/makarivCourt

Что известно о погибшем

Имя погибшего в аварии нацгвардейца пока не называют. Известно, что ему было 23 года, остались жена и трое детей. Отец служит в ВСУ, находится на Донбассе.

Как сообщил РБК-Украина пресс-офицер воинской части 3030 Национальной гвардии, погибший воин воспитывал троих детей - одного общего ребенка и двоих детей жены от ее предыдущего брака. Сейчас жена с детьми и мама находятся за границей.

По факту ДТП начато расследование

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование ДТП по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Виновному может грозить лишение свободы сроком до 10 лет.

В ГБР отметили, что на данный момент проводятся процессуальные меры для принудительного освидетельствования судьи. Назначены необходимые судебные экспертизы. Также стало известно, что при осмотре ДТП и автомобиля, была найдена бутылка от алкоголя.

Киевская прокуратура готовит документы для сообщения виновнику аварии о подозрении.

При этом задержание судьи будет возможно после получения согласия от Высшего совета правосудия (ВСП). Прокуратура уже готовит обращение в ВСП.

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