Судья был пьян? Все подробности смертельного ДТП с военным в Киеве
Смертельное ДТП в Киеве произошло ночью 26 мая. На одном из блокпостов водитель легкового авто сбил военнослужащего Нацгвардии. Виновником аварии оказался председатель райсуда Киевской области.
Все подробности инцидента - в материале РБК-Украина.
Что произошло
ДТП произошло на Берестейском проспекте в ночь на 26 мая. Автомобиль марки Lexus на высокой скорости проезжал мимо блокпоста и сбил насмерть 23-летнего военнослужащего.
Военный Нацгвардии заметил, что машина едет слишком бысто и пошел ставить фишку, чтобы остановить авто для проверки, однако водитель не сбавил скорость. От полученных травм военнослужащий скончался на месте.
На место происшествия сразу прибыли сотрудники полиции и ГБР и задержали водителя.
Фото: место аварии (facebook.com/dbr.gov.ua)
Кто был за рулем
По информации источника РБК-Украина, за рулем находился судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр.
Фото: председатель Макаровского райсуда Алексей Тандыр (facebook.com/makarivCourt)
Мужчина мог быть в состоянии алкогольного опьянения. Он отказался от проходжения теста на месте. Правоохранители готовят ходатайство, чтобы принудительно отправить его на освидетельствование по решению суда.
В Макаровском районном суде уже отреагировали на инцидент. Там заявили, что судья Алексей Тандыр сегодня отсутствует на рабочем месте. Подробностей пока не знают, но готовы содействовать следствию.
Скриншот facebook.com/makarivCourt
Что известно о погибшем
Имя погибшего в аварии нацгвардейца пока не называют. Известно, что ему было 23 года, остались жена и трое детей. Отец служит в ВСУ, находится на Донбассе.
Как сообщил РБК-Украина пресс-офицер воинской части 3030 Национальной гвардии, погибший воин воспитывал троих детей - одного общего ребенка и двоих детей жены от ее предыдущего брака. Сейчас жена с детьми и мама находятся за границей.
По факту ДТП начато расследование
Государственное бюро расследований начало досудебное расследование ДТП по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).
Виновному может грозить лишение свободы сроком до 10 лет.
В ГБР отметили, что на данный момент проводятся процессуальные меры для принудительного освидетельствования судьи. Назначены необходимые судебные экспертизы. Также стало известно, что при осмотре ДТП и автомобиля, была найдена бутылка от алкоголя.
Киевская прокуратура готовит документы для сообщения виновнику аварии о подозрении.
При этом задержание судьи будет возможно после получения согласия от Высшего совета правосудия (ВСП). Прокуратура уже готовит обращение в ВСП.
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