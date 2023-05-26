В Днепре прозвучали звуки взрывов сегодня ночью, 26 мая, во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

Власти отреагировали на звуки взрывов в Днепре

Мэр города Борис Филатов призвал ничего не публиковать и не выкладывать в сеть. В свою очередь, глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил, что важно обязательно отреагировать на тревогу и находиться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

В Днепре прозвучали повторные взрывы

Сообщается, что в областном центре прозвучала повторная серия взрывов. Мониторинговые паблики сообщают об использовании баллистических ракет.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак прокомментировал взрывы в Днепре

"Сохраняйте спокойствие. Ситуация контролированная. Все правила знаете. Исчерпывающая информация будет в ежедневном утреннем посте. Доверяйте только официальным источникам информации. Ничего не обсуждайте и не комментируйте", - подчеркнул он.

Удары армии РФ по Днепру

Днепр в последнее время часто подвергается атакам российских ракет, а также дронов-камикадзе. Последний раз взрывы в Днепре раздавались в в понедельник, 22 мая. Тогда российские войска ночью выпустили по Днепропетровской области более 20 ракет и дронов.

Кроме того, вечером, 20 мая, местные власти сообщали о работе сил ПВО. Мониторинговые группы писали, что тогда, вероятно, россияне выпустили по городу ракету "Искандер".

Отметим, что в последние недели россияне активизировали свои атаки по Украине. Обычно, атаки происходят в ночное время. Россияне делают это для того, чтобы усложнить работу сил ПВО, а также истощить украинцев.