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Россия готовит провокацию с ударом по ЗАЭС: в ГУР рассказали детали

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Пятница 26 мая 2023 20:57
Россия готовит провокацию с ударом по ЗАЭС: в ГУР рассказали детали Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Россияне планируют провокацию на Запорожской АЭС. Оккупанты собираются сделать имитацию удара по объектам станции и в дальнейшем обвинить в этом Украину.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"По последней информации, оккупанты продолжают элементы ядерного шантажа и ядерного терроризма. В ближайшее время они готовят провокацию, а именно - имитация удара по объектам Запорожской атомной станции с элементами утечки ядерных материалов. Для этого на территории ЗАЭС оккупантами уже размещены соответствующие средства поражения", - сказал Юсов.

Он уточнил, что сразу после этого оккупанты хотят задействовать так называемых экспертов "Росатома" для якобы "фиксации" ударов. Параллельно также будут приглашены представители международных структур и организаций, в частности МАГАТЭ.

"Цель этой провокации - обвинение Украины в якобы обстреле Запорожской атомной станции. Но главная цель россиян - это препятствование действиям украинских Сил безопасности и обороны по освобождению наших оккупированных территорий на Востоке и Юге Украины. Ведь после этого оккупанты могут потребовать мораторий на военные действия", - объяснил представитель военной разведки Украины.

По его словам, подобные провокации с использованием элементов ядерных материалов, а также химического оружия российские оккупанты в ближайшее время могут организовать по всей линии фронта на Востоке и Юге страны.

Оккупация Запорожской АЭС

Отметим, что россияне контролируют Запорожскую АЭС уже более года. Враги также неоднократно обстреливают станцию, обвиняя в ударах Украину. Такие атаки уже несколько раз приводили к тому, что Запорожская АЭС остается отрезанной от внешнего питания. Это создает угрозу радиационной катастрофы.

Помимо этого, оккупанты пытаются использовать ЗАЭС в качестве щита перед возможным контрнаступлением Украины.

Противник пытался использовать крупнейшую АЭС в Европе для электроснабжения временно оккупированных территорий. Но сделать этого он не смог.

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