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Смертельное ДТП в Киеве: в автомобиле судьи обнаружили бутылку от алкоголя

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Пятница 26 мая 2023 11:23
Смертельное ДТП в Киеве: в автомобиле судьи обнаружили бутылку от алкоголя Фото: Смертельное ДТП в Киеве: в автомобиле судьи обнаружили бутылку от алкоголя (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Во время осмотра автомобиля судьи, который совершил смертельное ДТП на блокпосту в Киеве, была обнаружена бутылка от алкоголя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советницы по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

Как рассказала Сапьян, судья отказался от отбора биологических образцов для проверки, был ли он в состоянии алкогольного или иного наркотического опьянения. Сейчас следствие работает в направлении принудительного отбора образцов.

"Единственное, что из деталей могу сказать то, что при осмотре ДТП и автомобиля, действительно была найдена бутылка от алкоголя", - добавила советник по коммуникациям ГБР.

Смертельное ДТП с участием судьи

В Киеве, около 23:55, произошла авария возле одного из блокпостов. Водитель автомобиля Lexus ES350 сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии.

Согласно данным источников РБК-Украина, водителем автомобиля оказался судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр. Мужчина отказался от проведения осмотра на состояние опьянения после чего был задержан.

Правоохранители готовят документы для сообщения виновнику аварии о подозрении, а на месте аварии продолжаются следственные действия.

Все подробности смертельного ДТП - в материале агентства.

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