Нерешительность Трампа и новые санкции Европы – главное из переговоров о завершении войны

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Почему в Европе были шокированы результатами звонка Трампа Путину?

Где может состояться новый раунд переговоров Украины и России?

Санкции Европы, не дожидаясь США. Что вошло в новый пакет?

Разговоры Трампа с Путиным, Украиной и Европой

Главное событие этой недели произошло в самом его начале – еще в понедельник. Президент США Дональд Трамп совершил серию телефонных звонков. Хозяин Белого дома сначала коротко пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским, затем провел долгий телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, а после него снова набрал Зеленского и еще пятерых европейских лидеров.

Разговоры состоялись после украинско-российской встречи в Стамбуле, где представители РФ вели себя откровенно по-хамски, и всячески демонстрировали, что не имеют никаких реальных намерений завершать войну. Поэтому и в Украине, и в Европе были надежды, что Трамп после разговора с Путиным наконец поймет ситуацию и примет решение о жестких антироссийских санкциях. Тем более, что перед самым разговором с кремлевским диктатором американский президент посылал европейцам именно такие сигналы.

Тем сильнее стало разочарование в Киеве и других европейских столицах после того, как Трамп с Путиным в конце концов поговорили. Как сообщают американские медиа, президент США сообщил своим европейцам, что Путин "настроен на переговоры". Кроме того, по информации Financial Times, Трамп четко заявил, что США не будут участвовать в переговорах между Украиной и Россией, оставив их самостоятельно договариваться о прекращении боевых действий, в двустороннем формате.

По данным источников Axios, некоторые из лидеров, которые присутствовали во время разговора, выглядели "удивленными" или "шокированными". Издание сообщило, что Зеленский сказал Трампу, что Путин и раньше соглашался на переговоры, а очередной раунд встречи состоялся совсем недавно в Стамбуле. Впрочем, глава Белого дома ничего не ответил. После этого лидеры ЕС и президент Украины напомнили Трампу, что это была именно его идея – начать мирные переговоры с немедленного 30-дневного прекращения огня. В то же время источники Bloomberg добавили: Трамп "дал понять, что убежден в победе России, повторяя ряд нарративов Кремля". Впрочем, уже в четверг The Wall Street Journal уточнило, что это Путин "убежден в победе России", а не Трамп, поэтому американский лидер лишь передавал слова своего собеседника.

Во вторник президент США сообщил журналистам, что не будет усиливать санкции против РФ, "поскольку есть шанс" на прогресс, но ушел от ответа на вопрос о разговоре с Путиным о 30-дневном перемирии. Также он в очередной раз заявил, что готов "отступить" от украинско-российских переговоров, если не будет "достигнут прогресс".

В свою очередь, российский диктатор после разговора с Трампом отметил, что готов сотрудничать с Украиной по разработке меморандума, который бы заложил основу для будущих переговоров, которые могут предусматривать временное прекращение огня. Однако уже через несколько часов представитель Путина Песков отметил, что о каких-либо сроках подготовки такого меморандума "речь не идет и не может идти".

А потом в России вспомнили свой давний пропагандистский лозунг, что для подписания меморандума необходима "новая власть" в Украине. "Важно то, чья подпись (на документах - ред.), потому что сейчас нынешний их руководитель (Зеленский - ред.) уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом", – заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

Подготовка нового раунда переговоров

20 мая Государственный секретарь США Марко Рубио фактически признал, что переговорный процесс находится в тупике.

"Основная проблема, с которой мы столкнулись в Украине, заключается в следующем: Россия хочет получить то, чего у нее нет и на что она не имеет права, а Украина хочет получить то, что она не может вернуть военным путем. В этом и заключается суть проблемы", – сказал Рубио во время выступления в комитете Сената США.

Вместе с тем, Украина готова к дальнейшим прямым переговорам с РФ и готовит военную основу к следующей технической встрече с российской делегацией. По словам Зеленского, продолжается работа, чтобы эти переговоры состоялись как можно быстрее.

"Миру очевидно, что именно Россия виновата, что война до сих пор продолжается. Украина готова к максимально быстрым шагам – реальному прекращению огня и установлению новой архитектуры безопасности. Мы со своей стороны все прорабатываем", – заявил президент Украины и добавил, что нужна зеркальная готовность России, но сейчас ее нет.

О своей готовности принять следующую встречу заявил новый Папа Римский Лев XIV. По данным Reuters, Святой престол открыт к возможной организации переговоров, но с осторожностью, "чтобы не показаться предвзятым к одной из воюющих сторон".

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что предложение о посредничестве Папы Римского является последней земной инстанцией. По его мнению, остается только надеяться, что хотя бы в Ватикане удастся собрать конфликтующие стороны для конструктивного диалога. Но по оценкам Мерца, пока нет никаких признаков того, что война закончится быстро. Сама же встреча, по информации WSJ, может состояться в Ватикане в середине июня.

Также свою готовность принять следующий раунд переговоров подтвердила Швейцария. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Санкции Европы

Не дожидаясь США, 20 мая Евросоюз ввел собственный, уже 17-й пакет санкций против России. Он включает ограничения в отношении 189 судов теневого флота РФ, которые зарегистрированы в третьих странах и отвечают за транспортировку российской нефти.

Кроме того, ЕС ввел точечные санкции против экосистемы теневого флота. Эти меры охватывают судоходные компании, ответственные за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю. Речь идет о компаниях из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Гонконга.

В санкционный список также занесен один важный страховщик российской нефтетранспортной отрасли. Кроме того, под санкции попала крупная российская нефтяная компания "Сургутнефтегаз" и более 45 российских компаний и частных лиц, которые поставляют российской армии беспилотники, оружие, боеприпасы, военную технику, критически важные компоненты и оказывают материально-техническую поддержку.

Уже ведется работа над новым, 18-м пакетом санкций. По словам Владимира Зеленского, самыми болезненными точками для Кремля являются нефть, инфраструктура торговли энергоресурсами, банки, а также финансовые схемы. Впрочем, по словам, собеседников РБК-Украина среди европейских дипломатов, есть понимание, что без США санкции не будут эффективными и не заставят Москву изменить ее политику.

Представитель правительства Германии Штефан Корнелиус 21 мая заявил, что несмотря на все, ЕС и Германия ведут переговоры со всеми "игроками" в США относительно новых санкций против России из-за агрессии против Украины.

На этом фоне относительно санкций активизировались американские конгрессмены. Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против России, если Путин в течение нескольких дней не покажет стремление к миру. Соответствующий законопроект сенаторов Ричарда Блюменталя (демократа) и Линдси Грэма (республиканца) поддерживают 81 сенатор из 100. Но для того, чтобы законопроект вступил в силу, его еще должна поддержать Палата представителей Конгресса и подписать президент США. И лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун дает понять, что без отмашки из Белого дома не даст ход законопроекту.

Подготовка обменов

Едва ли не единственным аспектом переговоров, где есть хоть какой-то прогресс, остается обмен пленными, в формате "1000 на 1000". О нем было договорено еще во время встречи в Стамбуле 16 мая.

СБУ формирует списки российских военных, которых могут передать России, и вместе с Минздравом и всеми соответствующими структурами Украины проводит подготовку к приему украинских воинов, которые сейчас находятся во вражеском плену. В частности готовится соответствующая инфраструктура, локации, медицинский персонал.

Как заявил президент Зеленский, Украина говорит об обмене военнопленных. Однако подавала сигналы противоположной стороне и об обмене политзаключенных и журналистов.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что реализация обмена в формате "1000 на 1000" требует времени, но "все максимально заинтересованы", чтобы сделать это как можно скорее.Первый этап обмена состоялся 23 мая – из плена вернулись 270 военных и 120 гражданских.

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Несмотря на давление со стороны Европы и части собственного окружения, президент США, похоже, продолжает верить российским нарративам о "переговорах о завершении войны". Более того, похоже, что Путин смог навязать Трампу мнение, что Россия настроена на переговоры и тем самым отложить введение санкций.

В этой ситуации одним из выходов может быть сужение коридора для маневра для Трампа. Как внутри США, через Конгресс, так и через продолжение информационной кампании, которая демонстрирует истинные намерения Путина в войне. Попытки "достучаться" до Трампа точно будут продолжаться, однако и украинские, и европейские собеседники РБК-Украина выражают сомнения в их эффективности.