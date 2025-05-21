Ватикан готов принять переговоры Украины и РФ, но боится выглядеть предвзятым, - Reuters

Ватикан открыт к возможной организации переговоров между Украиной и Россией. Но он хочет выглядеть беспристрастным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание обратило внимание, что Ватикан не делал никаких публичных заявлений по вопросу организации переговоров Украины и РФ с тех пор, как президент США Дональд Трамп впервые предложил идею проведения в Ватикане переговоров по прекращению войны России против Украины.

Вчера, 20 мая, премьер-министр Италии Джорджия Мелони заверила, что Папа Римский Лев подтвердил свою готовность провести переговоры во время телефонного разговора.

Один из официальных лиц Ватикана рассказал Reuters, что Ватикан в целом придерживается политики открытости к проведению переговоров по прекращению любого глобального конфликта, но с осторожностью, "чтобы не показаться пристрастным к одной из воюющих сторон".

В то же время Массимо Фаджоли, итальянский ученый, внимательно следящий за ситуацией в Ватикане, предположил, что Ватикан опасается, что время перехода от одного Папы к другому станет политизированным.