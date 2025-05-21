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Ватикан готов принять переговоры Украины и РФ, но боится выглядеть предвзятым, - Reuters

Ватикан, Среда 21 мая 2025 20:09
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Ватикан готов принять переговоры Украины и РФ, но боится выглядеть предвзятым, - Reuters Фото: Папа Римский Лев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Ватикан открыт к возможной организации переговоров между Украиной и Россией. Но он хочет выглядеть беспристрастным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание обратило внимание, что Ватикан не делал никаких публичных заявлений по вопросу организации переговоров Украины и РФ с тех пор, как президент США Дональд Трамп впервые предложил идею проведения в Ватикане переговоров по прекращению войны России против Украины.

Вчера, 20 мая, премьер-министр Италии Джорджия Мелони заверила, что Папа Римский Лев подтвердил свою готовность провести переговоры во время телефонного разговора.

Один из официальных лиц Ватикана рассказал Reuters, что Ватикан в целом придерживается политики открытости к проведению переговоров по прекращению любого глобального конфликта, но с осторожностью, "чтобы не показаться пристрастным к одной из воюющих сторон".

В то же время Массимо Фаджоли, итальянский ученый, внимательно следящий за ситуацией в Ватикане, предположил, что Ватикан опасается, что время перехода от одного Папы к другому станет политизированным.

Переговоры Украины и России

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина и партнеры рассматривают возможность проведения нового раунда переговоров с Россией в Ватикане и еще двух локациях.

Сам Зеленский уже лично встречался с новым Папой. После переговоров глава украинского государства рассказал, что понтифик действительно выразил готовность организовать переговоры.

К слову, первый раунд новых переговоров между Украиной и Россией прошел в Стамбуле.

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Российская Федерация Ватикан Мирные переговоры Война в Украине
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