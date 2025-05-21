Ватикан готов принять переговоры Украины и РФ, но боится выглядеть предвзятым, - Reuters
Ватикан открыт к возможной организации переговоров между Украиной и Россией. Но он хочет выглядеть беспристрастным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание обратило внимание, что Ватикан не делал никаких публичных заявлений по вопросу организации переговоров Украины и РФ с тех пор, как президент США Дональд Трамп впервые предложил идею проведения в Ватикане переговоров по прекращению войны России против Украины.
Вчера, 20 мая, премьер-министр Италии Джорджия Мелони заверила, что Папа Римский Лев подтвердил свою готовность провести переговоры во время телефонного разговора.
Один из официальных лиц Ватикана рассказал Reuters, что Ватикан в целом придерживается политики открытости к проведению переговоров по прекращению любого глобального конфликта, но с осторожностью, "чтобы не показаться пристрастным к одной из воюющих сторон".
В то же время Массимо Фаджоли, итальянский ученый, внимательно следящий за ситуацией в Ватикане, предположил, что Ватикан опасается, что время перехода от одного Папы к другому станет политизированным.
Переговоры Украины и России
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина и партнеры рассматривают возможность проведения нового раунда переговоров с Россией в Ватикане и еще двух локациях.
Сам Зеленский уже лично встречался с новым Папой. После переговоров глава украинского государства рассказал, что понтифик действительно выразил готовность организовать переговоры.
К слову, первый раунд новых переговоров между Украиной и Россией прошел в Стамбуле.
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