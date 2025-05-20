Будут ли США усиливать санкции против РФ: Трамп дал ответ
Американский президент Дональд Трамп не хочет пока усиливать санкционное давление на Россию из-за агрессии против Украины. Но не исключил применения такого механизма в будущем.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.
Во время выступления в розарии перед Белым домом в Вашингтоне президент США рассказал журналистам, что не будет усиливать санкции против РФ, "поскольку есть шанс" на прогресс. Речь идет о вопросе возможного прекращения огня между Россией и Украиной и потенциального мира между странами.
Такое заявление Трамп сделал после своего телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, который состоялся в понедельник, 19 мая.
"Потому что я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если вы это сделаете, вы также можете сделать это гораздо хуже. Но может быть момент, когда это произойдет", - сказал американский лидер.
Трамп высказался о возможности выйти из переговоров по войне
Также в разговоре с представителями СМИ американский президент заявил, что готов "отступить" от украинско-российских переговоров, если не будет достигнут прогресс. Заметим, что соответствующий месседж Трамп озвучивает не впервые.
"Я говорю вам, это большое эго, но я думаю, что что-то произойдет. И если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать", - сказал Трамп в понедельник днем (по Вашингтону, - в ночь на вторник по Киеву).
Трамп заявил о "красных линиях"
Кроме того, в Вашингтоне президент США после телефонных разговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным высказался о "красных линиях" в вопросе давления на РФ и Украину, передает Sky News.
Трамп заявил, что такая у него есть "в голове", и касается вопроса, когда он перестанет давить на РФ и Украину. Но американский лидер добавил, что "не скажет", какая именно эта "красная линия".
Также американский президент отметил, что не считает, что РФ затягивает время в переговорах по прекращению войны с Украиной.
О встрече с Путиным
Кроме того, американский президент добавил, что во время телефонного разговора с Путиным "говорил" о возможной встрече в будущем.
"Конечно, я говорил с ним об этом", - сказал Трамп
Напомним, ранее президент США высказывал предположение, что он и Путин должны встретиться непосредственно, чтобы прекратить войну России против Украины.
Заявления Трампа после разговора с Путиным 19 мая
Как сообщалось ранее, в понедельник американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
После него Трамп заявил, что РФ и Украина должны немедленно начать переговоры о прекращении огня и завершении войны.
Позже американский президент рассказал, что доложил европейским лидерам о переговорах с Путиным. Речь идет о лидерах Италии, Германии, Франции, Финляндии, Украины и президента Европейской комиссии.
Тут стоит добавить, что перед и после телефонного разговора с Путиным Трамп также созванивался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Отметим, что Трамп охарактеризовал свой телефонный разговор с Путиным как имевший "определенный "прогресс". Он вновь подтвердил свое мнение, что глава Кремля якобы хочет мира с Украиной.
Санкции США против РФ
Недавно министр финансов Штатов Скотт Бессент заявил, что США и Европа решительно усилят санкции против РФ в случае, если российский диктатор Путин не будет вести мирные переговоры с Украиной "в духе доброй воли".
Также сообщалось, что ранее Трамп заявил, что перейдет к санкциям против России, если переговоры с Украиной провалятся. По его мнению, санкции будут сокрушительными для РФ.
Кроме того, на днях госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что Вашингтон давал Москве время для прогресса в мирных переговорах, но терпение заканчивается - решение о санкциях "уже на подходе".
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