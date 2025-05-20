Будут ли США усиливать санкции против РФ: Трамп дал ответ

Американский президент Дональд Трамп не хочет пока усиливать санкционное давление на Россию из-за агрессии против Украины. Но не исключил применения такого механизма в будущем.

Во время выступления в розарии перед Белым домом в Вашингтоне президент США рассказал журналистам, что не будет усиливать санкции против РФ, "поскольку есть шанс" на прогресс. Речь идет о вопросе возможного прекращения огня между Россией и Украиной и потенциального мира между странами.

Такое заявление Трамп сделал после своего телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, который состоялся в понедельник, 19 мая.

"Потому что я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если вы это сделаете, вы также можете сделать это гораздо хуже. Но может быть момент, когда это произойдет", - сказал американский лидер.

Трамп высказался о возможности выйти из переговоров по войне

Также в разговоре с представителями СМИ американский президент заявил, что готов "отступить" от украинско-российских переговоров, если не будет достигнут прогресс. Заметим, что соответствующий месседж Трамп озвучивает не впервые.

"Я говорю вам, это большое эго, но я думаю, что что-то произойдет. И если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать", - сказал Трамп в понедельник днем (по Вашингтону, - в ночь на вторник по Киеву).

Трамп заявил о "красных линиях"

Кроме того, в Вашингтоне президент США после телефонных разговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным высказался о "красных линиях" в вопросе давления на РФ и Украину, передает Sky News.

Трамп заявил, что такая у него есть "в голове", и касается вопроса, когда он перестанет давить на РФ и Украину. Но американский лидер добавил, что "не скажет", какая именно эта "красная линия".

Также американский президент отметил, что не считает, что РФ затягивает время в переговорах по прекращению войны с Украиной.

О встрече с Путиным

Кроме того, американский президент добавил, что во время телефонного разговора с Путиным "говорил" о возможной встрече в будущем.

"Конечно, я говорил с ним об этом", - сказал Трамп

Напомним, ранее президент США высказывал предположение, что он и Путин должны встретиться непосредственно, чтобы прекратить войну России против Украины.