"Готовы работать над меморандумом": что еще сказал Путин после разговора с Трампом

Российская Федерация готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил российский диктатор Владимир Путин после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

После разговора с Трампом Путин заявил, что необходимо "просто определить наиболее эффективные пути движения к миру".

"Договорились с президентом США о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций", - сказал Путин.

По его словам, речь о принципах урегулирования и сроках возможного заключения мирного соглашения.

Что еще сказал Путин

Путин впервые допустил прекращение огня на определенное время "в случае достижения соответствующих договоренностей". И считает, что возобновление контактов и переговоров в Стамбуле "дает основания считать, что мы в целом на правильном пути".

Диктатор также считает, что разговор с Трампом был очень содержательным, весьма откровенным и полезным.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что беседа была очень конструктивной, и я ее оцениваю высоко. Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны", - сказал он.

Путин традиционно заговорил о том, что позиция России неизменна - главное "устранить первопричины этого кризиса".