"Готовы работать над меморандумом": что еще сказал Путин после разговора с Трампом
Российская Федерация готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил российский диктатор Владимир Путин после разговора с президентом США Дональдом Трампом.
После разговора с Трампом Путин заявил, что необходимо "просто определить наиболее эффективные пути движения к миру".
"Договорились с президентом США о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций", - сказал Путин.
По его словам, речь о принципах урегулирования и сроках возможного заключения мирного соглашения.
Что еще сказал Путин
Путин впервые допустил прекращение огня на определенное время "в случае достижения соответствующих договоренностей". И считает, что возобновление контактов и переговоров в Стамбуле "дает основания считать, что мы в целом на правильном пути".
Диктатор также считает, что разговор с Трампом был очень содержательным, весьма откровенным и полезным.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что беседа была очень конструктивной, и я ее оцениваю высоко. Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны", - сказал он.
Путин традиционно заговорил о том, что позиция России неизменна - главное "устранить первопричины этого кризиса".
Разговор Трампа и Путина
Сегодня российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели двухчасовой телефонный разговор после того, как Россия отказалась от безусловного прекращения огня с Украиной.
Напомним, во время переговоров в Стамбуле между Украиной и Россией стороны договорились представить видение такого перемирия в письменном виде.
В частности, СМИ пишут, что у Путина требовали, чтобы Украина вывела военных из четырех областей - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Только тогда Москва пойдет на перемирие.
Подробно о том, как прошел разговор Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.
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