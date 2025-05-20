ЕС ввел 17-й пакет санкций против России: кто попал в список

ЕС усилил давление на российскую экономику, нанеся удар по морским перевозкам, нефтетрейдерам и их зарубежным пособникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

"Теневой флот" России

Совет ЕС принял сегодня свой самый большой пакет мер, направленный против теневого флота Путина, удвоив количество судов, включенных в список тех, на которые распространяется запрет на доступ в порт и запрет на предоставление широкого спектра услуг.

Под запрет попали 189 судов из третьих стран, в результате чего общее число обозначенных судов достигло 342. Эти суда являются частью "теневого флота" России и отвечают за транспортировку российской нефти, практикуя высокорисковые методы судоходства или поддерживая энергетический сектор России.

Ограничительные меры в отношении теневого флота направлены на то, чтобы лишить его эксплуатационных возможностей, тем самым сократив доходы от продажи нефти, которые поддерживают военную экономику России.

Кроме того, ЕС вводит индивидуальные санкции (заморозка активов и запрет на предоставление средств), направленные на экосистему теневого флота, а именно на субъектов, обеспечивающих работу теневого флота.

Эти меры охватывают судоходные компании, ответственные за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю и занимающиеся опасными практиками на море при транспортировке российской нефти, включая компании из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Гонконга. В список также включен один важный страховщик российской нефтетранспортной отрасли.

С тех пор как ЕС ввел ограничение цен на нефть и санкции в отношении теневого флота, соответствующие доходы России сократились на 38 млрд евро. Доходы России в марте 2025 года были на 13,7% ниже, чем в марте 2023 года, и на 20,3% ниже, чем в марте 2022 года.

Энергия

Чтобы еще больше ограничить источники доходов России, ЕС также вводит ограничительные меры против "Сургутнефтегаза", крупной российской нефтяной компании, которая обеспечивает существенные доходы российскому правительству, напрямую подпитывая его военные усилия. В список также включена важная российская нефтетранспортная компания.

Военно-промышленный сектор

ЕС ввел санкции в отношении более 45 российских компаний и частных лиц, поставляющих российской армии беспилотники, оружие, боеприпасы, военную технику, критически важные компоненты и материально-техническую поддержку.

Используя в полной мере усиленную правовую базу, принятую в 16-м пакете, ЕС также распространяет целевые показатели на промышленные предприятия, такие как российские и китайские предприятия, поставляющие станки для российского военного и промышленного сектора.

ЕС также продолжает решать проблему поддержки со стороны третьих стран, добавив три китайских предприятия, включая государственные, белорусское и израильское, поставляющие важнейшие компоненты для российских военных, в том числе для производства беспилотников.

Совет также добавил 31 новую организацию в список тех, кто подпадает под более жесткие экспортные ограничения, касающиеся товаров и технологий двойного назначения, из-за их поддержки военно-промышленного комплекса России в ее агрессивной войне против Украины.

Некоторые из этих организаций находятся в третьих странах (Сербия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Вьетнам и Узбекистан) и были вовлечены в обход экспортных ограничений, в том числе на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) или станки с числовым программным управлением.

ЕС также ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые способствуют военному и технологическому совершенствованию России, развитию ее сектора обороны и безопасности, разработке или производству ее военных систем, включая химические прекурсоры для энергетических материалов и запасные части для станков.

Оккупированные территории

Сегодняшний набор списков также направлен против разграбления культурного наследия в Крыму и незаконной эксплуатации сельскохозяйственного производства Украины.

Соответствующие правовые акты вскоре будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.

С сегодняшним добавлением 75 новых списков (17 лиц и 58 организаций) ограничительные меры ЕС в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, теперь применяются к более чем 2400 лицам и организациям.

У попавших в списки будут заморожены активы, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Физическим лицам запрещено въезжать на территорию государств-членов ЕС или проезжать через нее транзитом.