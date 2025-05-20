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США озвучили суть проблемы в войне России против Украины

Вторник 20 мая 2025 19:07
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США озвучили суть проблемы в войне России против Украины Фото: госсекретарь США Марко Рубио (flickr.com)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки столкнулись с рядом проблем при попытках остановить войну России против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления в комитете Сената.

По его словам, одна из проблем заключается в том, что в Украине боеприпасы расходуются значительно быстрее, чем Запад и США способны их производить.

В то же время Рубио считает, что военного решения прекращения войны не существует. Она должна завершиться урегулированием путем переговоров.

"И основная проблема, с которой мы столкнулись в Украине, заключается в следующем: Россия хочет получить то, чего у нее нет и на что она не имеет права, а Украина хочет получить то, что она не может вернуть военным путем. В этом и заключается суть проблемы", - сказал Рубио.

Разговор с Путиным

Вчера президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Подробно о разговоре Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.

Впоследствии стало известно, что Трамп имел двойной разговор с Зеленским - до того, как позвонил Путину и после.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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