США озвучили суть проблемы в войне России против Украины

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления в комитете Сената.

По его словам, одна из проблем заключается в том, что в Украине боеприпасы расходуются значительно быстрее, чем Запад и США способны их производить.

В то же время Рубио считает, что военного решения прекращения войны не существует. Она должна завершиться урегулированием путем переговоров.

"И основная проблема, с которой мы столкнулись в Украине, заключается в следующем: Россия хочет получить то, чего у нее нет и на что она не имеет права, а Украина хочет получить то, что она не может вернуть военным путем. В этом и заключается суть проблемы", - сказал Рубио.