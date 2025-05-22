Швейцария готова принять мирные переговоры по Украине, - Ермак

Швейцария подтвердила готовность принимать будущие международные встречи, посвященные мирному урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Ермак рассказал, что в продолжение встречи и договоренностей президентов Украины Владимира Зеленского и Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, он провел разговор с советником по вопросам национальной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером. Руководитель ОП рассказал Люхингеру о встрече украинской и российской делегаций в Стамбуле и о переговорах по завершению войны в Украине. "Обсуждали также будущее диалога о справедливом мире. Швейцария подтвердила свою готовность также принять будущие встречи по мирному урегулированию", - сообщил Ермак.