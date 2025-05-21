Нет никаких признаков скорого завершения войны в Украине, - Мерц

Сейчас нет никаких признаков скорого завершения войны России против Украины. Предложение о посредничестве Папы Римского в мирных переговорах является "последней земной инстанцией".

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel .

"Пока нет никаких признаков того, что эта война закончится быстро. Они пытаются достичь всего возможного дипломатическим путем. Предложение о посредничестве Папы Римского является последней земной инстанцией", - сказал Мерц.

По его мнению, остается только надеяться, что хотя бы в Ватикане удастся собрать конфликтующие стороны для конструктивного диалога.

Канцлер отметил, что для него важно, чтобы Германия играла "активную, поддерживающую, сильную" роль.