Нет никаких признаков скорого завершения войны в Украине, - Мерц
Сейчас нет никаких признаков скорого завершения войны России против Украины. Предложение о посредничестве Папы Римского в мирных переговорах является "последней земной инстанцией".
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.
"Пока нет никаких признаков того, что эта война закончится быстро. Они пытаются достичь всего возможного дипломатическим путем. Предложение о посредничестве Папы Римского является последней земной инстанцией", - сказал Мерц.
По его мнению, остается только надеяться, что хотя бы в Ватикане удастся собрать конфликтующие стороны для конструктивного диалога.
Канцлер отметил, что для него важно, чтобы Германия играла "активную, поддерживающую, сильную" роль.
Переговоры Украины и России
Напомним, первый раунд переговоров Украины и России состоялся 16 мая в Стамбуле.
На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже обсуждает с партнерами возможность проведения нового раунда переговоров.
По его словам, сейчас для такой встречи рассматривают три локации: Стамбул, Ватикан или Швейцарию. При этом Украине нужен максимальный уровень представленности всех делегаций.
Ранее Папа Римский Лев XIV заявил о готовности Ватикана стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией ради достижения справедливого мира.
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