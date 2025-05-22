На днях глава Кремля Владимир Путин заговорил о меморандуме, который в будущем может привести к договору о мире в Украине. Но теперь власти РФ придумали причину, чтобы сорвать возможное подписание.

В комментарии СМИ директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил давний пропагандистский лозунг, что для подписания документа необходима "новая власть" в Украине. По его словам, глава Верховной Рады может не подойти на роль подписанта, а президент Украины Владимир Зеленский якобы нелегитимный.

"Важно то, чья подпись (на документах - ред.), потому что сейчас нынешний их руководитель уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом", - сказал он.

Представитель МИД РФ говорит, что нужно быть точно уверенным, что с украинской стороны подписывает договоренность об урегулировании ж "человек, который имеет на то мандат народа", "иначе будут проблемы". Причем он подчеркнул, что Зеленский не подходит на роль подписанта.

"Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант. А сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции. По идее, если формально смотреть, это у главы парламента (в данном случае Руслана Стефанчука - ред.) какие-то полномочия по подписанию. Позволят ли ему это делать внутри собственной страны - большой вопрос", - заявил чиновник.

Он также указал, что меморандуму, который Путин обсуждал с президентом США Дональдом Трампом, "нужен новый подписант", однако сейчас это якобы "является проблемой". Кроме того, Мусихин добавил, что нужно будет задуматься и о подписанте документов по урегулированию в целом.

Почему невозможны выборы Украины

Напомним, что Россия неоднократно повторяла свой пропагандистский лозунг о якобы нелегитимности украинской власти. Однако данные заявления являются абсолютно лживыми.

Поскольку в Украине полномасштабная война, из-за чего было введено военное положение, то выборы что скан провести невозможно. Это не позволяет сделать ни Конституция, ни объективные причины: как голосовать военным, как голосовать тем кто заграницей, какой в целом список избирателей и масса других вопросов.

Кроме того, несмотря на истечение срока полномочий как президента, так и парламента, избранные представители государства на время военного положения остаются легитимными. Как только будет окончена война, будет снято военное положение, тогда вопрос выборов сразу же выйдет на первый план.

Также добавим, что встречи президента Украины Владимира Зеленского с европейскими главами государств, президентом США Дональдом Трампом и многими другими лидерами других стран - подтверждает легитимность украинского главы государства.