Обмен 1000 на 1000: СБУ уже формирует списки россиян для будущей передачи РФ
СБУ начала подготовку к самому масштабному обмену пленными в формате "1000 на 1000". Уже формируются списки российских военных, которых могут передать РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"Объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при Службе безопасности Украины уже начал подготовительные мероприятия к обмену 1000 на 1000 человек", - заявили в службе.
В частности, как сообщает СБУ, она формирует перечень российских военных, которые удерживаются в украинском плену и которые могут быть переданы Российской Федерации.
Кроме того, Служба безопасности Украины вместе с Минздравом и всеми соответствующими структурами нашего государства проводит подготовку к приему украинских воинов, которые сейчас находятся во вражеском плену. Среди прочего, готовится:
- соответствующая инфраструктура,
- локации,
- медицинский персонал, необходимые для приема, сопровождения и реабилитации наших военных.
"Напомним, что договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек были достигнуты между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года", - отметили в СБУ.
Обмен пленными "1000 на 1000"
Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли переговоры между украинской и российской делегациями. Стороны в течение более часа обсуждали вопросы, связанные с прекращением войны.
Сразу после встречи министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что стороны договорились об обмене пленными по формуле "1000 на 1000".
Вскоре это подтвердила и российская сторона.
После этого представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Украина уже начала прорабатывать списки лиц, которые будут возвращены домой.
А руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сегодня рассказал, что надеется на масштабный обмен пленными между Украиной и Россией уже на следующей неделе.
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