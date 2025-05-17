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Обмен 1000 на 1000: СБУ уже формирует списки россиян для будущей передачи РФ

Украина, Суббота 17 мая 2025 17:21
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Обмен 1000 на 1000: СБУ уже формирует списки россиян для будущей передачи РФ Фото: СБУ формирует списки россиян для передачи РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

СБУ начала подготовку к самому масштабному обмену пленными в формате "1000 на 1000". Уже формируются списки российских военных, которых могут передать РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при Службе безопасности Украины уже начал подготовительные мероприятия к обмену 1000 на 1000 человек", - заявили в службе.

В частности, как сообщает СБУ, она формирует перечень российских военных, которые удерживаются в украинском плену и которые могут быть переданы Российской Федерации.

Кроме того, Служба безопасности Украины вместе с Минздравом и всеми соответствующими структурами нашего государства проводит подготовку к приему украинских воинов, которые сейчас находятся во вражеском плену. Среди прочего, готовится:

  • соответствующая инфраструктура,
  • локации,
  • медицинский персонал, необходимые для приема, сопровождения и реабилитации наших военных.

"Напомним, что договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек были достигнуты между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года", - отметили в СБУ.

Обмен пленными "1000 на 1000"

Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли переговоры между украинской и российской делегациями. Стороны в течение более часа обсуждали вопросы, связанные с прекращением войны.

Сразу после встречи министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что стороны договорились об обмене пленными по формуле "1000 на 1000".

Вскоре это подтвердила и российская сторона.

После этого представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Украина уже начала прорабатывать списки лиц, которые будут возвращены домой.

А руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сегодня рассказал, что надеется на масштабный обмен пленными между Украиной и Россией уже на следующей неделе.

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Обмен пленными Война России против Украины
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