Реализация обмена пленными в формате 1000 на 1000 между Украиной и Российской Федерацией (РФ) требует времени, но все максимально заинтересованы, чтобы сделать это как можно скорее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитирует "Интерфакс".

"Этот вопрос (по обмену, - ред.) достаточно трудоемкий, там, естественно, ведется работа по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, конечно, это требует какого-то времени", - сказал он. Песков добавил, что работа над этим вопросом идет достаточно оперативно, поскольку "заинтересованы в том, чтобы сделать это в максимально быстром режиме".