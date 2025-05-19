Обмен пленными "1000 на 1000": Зеленский ответил, кого будет возвращать Украина
Украина ведет с Россией переговоры о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000".
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с прессой.
По его словам, сейчас Украина говорит об обмене военнопленных. Однако подавала сигналы противоположной стороне в об обмене политзаключенных и журналистов.
"Я не хочу сейчас уходить в детали. Менять детей на военных - мы не поддерживаем такой подход. Дети должны возвращаться. Это несправедливо, это вне законов, даже вне законов войны. И именно по таким принципам сейчас работает группа во главе с Умеровым, вместе с представителями службы безопасности, разведок", - сказал Зеленский.
Обмен пленными "1000 на 1000"
16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между украинской и российской делегациями. В течение более часа стороны обсуждали вопросы, связанные с прекращением войны в Украине.
По итогам встречи министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что достигнута договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Впоследствии эту информацию подтвердили и в России.
После этого представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что украинская сторона уже начала проработку списков на возвращение.
По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова заявил, что надеется на масштабный обмен пленными между Украиной и Россией уже на следующей неделе.
Также на днях сообщалось, что СБУ уже формирует списки российских военных, которых могут передать России
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