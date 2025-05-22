Украина готовит военную основу к следующей технической встрече с РФ, - Зеленский

Украина готовит военную основу к следующей технической встрече с российской делегацией. Идет работа, чтобы эти переговоры состоялись как можно быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Провел длительное совещание с военными: главком Сырский, руководитель Генштаба Гнатов, все разведки, Минобороны. О ситуации на фронте, наших перспективах и активности, которую готовим. Также обсудили военную основу дипломатии - следующей технической встречи. Работаем, чтобы встреча состоялась как можно быстрее", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что интерес Украины - не затягивать войну, но быть готовыми к любому развитию ситуации.

"Миру очевидно, что именно Россия виновата, что война до сих пор продолжается. Украина готова к максимально быстрым шагам - реальному прекращению огня и установлению новой архитектуры безопасности. Мы со своей стороны все прорабатываем", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что нужна зеркальная готовность России, но сейчас ее нет. И без давления мира этого не изменить.

"Нашу часть давления обеспечиваем, и самое главное - нашей обороной, активными действиями. Спасибо всем нашим воинам за стойкость и реальные результаты. Спасибо и за дальнобойность, ребята", - отметил глава государства.