Украина готовит военную основу к следующей технической встрече с РФ, - Зеленский
Украина готовит военную основу к следующей технической встрече с российской делегацией. Идет работа, чтобы эти переговоры состоялись как можно быстрее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Провел длительное совещание с военными: главком Сырский, руководитель Генштаба Гнатов, все разведки, Минобороны. О ситуации на фронте, наших перспективах и активности, которую готовим. Также обсудили военную основу дипломатии - следующей технической встречи. Работаем, чтобы встреча состоялась как можно быстрее", - рассказал Зеленский.
Он отметил, что интерес Украины - не затягивать войну, но быть готовыми к любому развитию ситуации.
"Миру очевидно, что именно Россия виновата, что война до сих пор продолжается. Украина готова к максимально быстрым шагам - реальному прекращению огня и установлению новой архитектуры безопасности. Мы со своей стороны все прорабатываем", - добавил президент.
Зеленский подчеркнул, что нужна зеркальная готовность России, но сейчас ее нет. И без давления мира этого не изменить.
"Нашу часть давления обеспечиваем, и самое главное - нашей обороной, активными действиями. Спасибо всем нашим воинам за стойкость и реальные результаты. Спасибо и за дальнобойность, ребята", - отметил глава государства.
Переговоры Украины и России
Напомним, первый раунд переговоров Украины и России состоялся 16 мая в Стамбуле. Во время встречи стороны договорились о большом обмене пленными в формате "1000 на 1000", а также продолжать переговоры о прекращении огня.
На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже обсуждает с партнерами возможность проведения нового раунда переговоров.
По его словам, сейчас для такой встречи рассматривают три локации: Стамбул, Ватикан или Швейцарию. При этом Украине нужен максимальный уровень представленности всех делегаций.
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