ua en ru
Чт, 22 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина готовит военную основу к следующей технической встрече с РФ, - Зеленский

Четверг 22 мая 2025 20:06
UA EN RU
Украина готовит военную основу к следующей технической встрече с РФ, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина готовит военную основу к следующей технической встрече с российской делегацией. Идет работа, чтобы эти переговоры состоялись как можно быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Провел длительное совещание с военными: главком Сырский, руководитель Генштаба Гнатов, все разведки, Минобороны. О ситуации на фронте, наших перспективах и активности, которую готовим. Также обсудили военную основу дипломатии - следующей технической встречи. Работаем, чтобы встреча состоялась как можно быстрее", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что интерес Украины - не затягивать войну, но быть готовыми к любому развитию ситуации.

"Миру очевидно, что именно Россия виновата, что война до сих пор продолжается. Украина готова к максимально быстрым шагам - реальному прекращению огня и установлению новой архитектуры безопасности. Мы со своей стороны все прорабатываем", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что нужна зеркальная готовность России, но сейчас ее нет. И без давления мира этого не изменить.

"Нашу часть давления обеспечиваем, и самое главное - нашей обороной, активными действиями. Спасибо всем нашим воинам за стойкость и реальные результаты. Спасибо и за дальнобойность, ребята", - отметил глава государства.

Переговоры Украины и России

Напомним, первый раунд переговоров Украины и России состоялся 16 мая в Стамбуле. Во время встречи стороны договорились о большом обмене пленными в формате "1000 на 1000", а также продолжать переговоры о прекращении огня.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже обсуждает с партнерами возможность проведения нового раунда переговоров.

По его словам, сейчас для такой встречи рассматривают три локации: Стамбул, Ватикан или Швейцарию. При этом Украине нужен максимальный уровень представленности всех делегаций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Мирные переговоры Перемирие России и Украины Война в Украине
NEWS
Путин снова приказал создать "буферную зону" на границе с Украиной
Путин снова приказал создать "буферную зону" на границе с Украиной
DAILY
Тайные миссии ГУР против России: эксклюзивное интервью с героем "Философом"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Тайные миссии ГУР против России: эксклюзивное интервью с героем "Философом"