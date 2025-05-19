Крупнейшая атака дронов на Украину и выборы в Польше и Румынии: новости за выходные

В эти выходные Украина пережила самую массированную атаку дронов, а в Европе состоялась пара важных выборов, которые могут повлиять на региональную политику.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

РФ осуществила рекордную атаку на Украину

В ночь на 18 мая Россия осуществила рекордную атаку на Украину, применив почти 300 беспилотников, в частности были привлечены ударные дроны "Шахед" и дроны-имитаторы.

По данным Воздушных сил, противник атаковал с пяти направлений:

Брянска,

Курска,

Орловской области,

районов Миллерово,

и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на утро было сбито 88 ударных дронов, еще 128 беспилотников-имитаций были локально потеряны.

Выборы в Румынии

Вчера состоялись повторные выборы президента в Румынии. Предыдущие прошли в ноябре 2024 года, однако они были аннулированы.

Согласно первым результатам вчерашних экзитполов CURS и Avangarde, преимущество получал либеральный кандидат Никушор Дан. Он набирал в пределах 54% голосов, а пророссийский Джордже Симион - 45%.

Однако несмотря на данные экзитполов, ультраправый кандидат в президенты Румынии Джордже Симион досрочно объявил сам себя победителем на выборах.

Однако, несмотря на заявления Симиона, победителем выборов президента в Румынии в 2025 году стал Никушор Дан. Он одержал победу с результатом в 53,60%.

Подробнее о выборах в Румынии - читайте в материале РБК-Украина.

Выборы в Польше

В воскресенье, 18 мая, также первый тур президентских выборов состоялся в Польше. По результатам первых экзитполов определились главные фавориты.

Подробнее о каждом из них, можно узнать в материале РБК-Украина.

Россияне "Ланцетом" ударили по эвакуационному автобусу

Утром субботы, 17 мая, российский дрон-камикадзе "Ланцет" попал в рейсовый автобус, который вывозил мирных жителей из Белополья Сумской области.

В результате атаки 9 человек погибли, еще 7 пострадали. Большинство жертв - пожилые женщины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки была убита семья из трех человек: отца, матери и дочери.

В ООН также отреагировали на данный удар. В частности представители организации назвали атаку наиболее смертоносной за последние несколько недель.

Конкурс "Евровидение-2025" в Базеле

В ночь на 18 мая в швейцарском городе Базель отгремел грандиозный финал "Евровидения-2025".

Всего на арену вышли представители 26 стран, однако первое место в 69-м песенном конкурсе занял австриец JJ с треком "Wasted Love", получив 436 баллов по результатам голосования зрителей и жюри.

Подробнее о результатах финала и какое место заняла Украина, можно узнать в материале РБК-Украина.

Турция обнаружила гигантское месторождение газа в Черном море

По словам президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана, открытие было сделано компанией Türkiye.

Работы начались 27 марта на черноморском месторождении Goktepe 3 и завершились 16 мая.

"Мы обнаружили новые запасы природного газа на месторождении в 75 миллиардов кубометров. С помощью этого объема мы сможем удовлетворить потребности только населения в течение примерно 3,5 лет", - сказал Эрдоган.

Дания предоставит Украине новую военную помощь

Для оказания помощи Украине в этом году Дания планирует применить особую схему.

Копенгаген планирует распределить около 830 миллионов евро для закупки произведенной в Украине оборонной продукции в рамках Европейского фонда мира (European Peace Facility).

Министр обороны Дании Тролс Лунд Поульсен заявил, что такое решение является признанием усилий Дании в поддержке Украины.

Россия впервые остановила танкер из эстонского порта

Российские власти вчера впервые задержали греческий нефтяной танкер после того, как он вышел из эстонского порта. Примечательно, что танкер следовал по заранее согласованному маршруту в территориальных водах России.

Отметим, что данный инцидент произошел через несколько дней после того, как Эстония попыталась остановить судно российского теневого флота.

Израиль начал новую наземную операцию в Газе

По данным ЦАХАЛа в течение выходных силы Армии обороны Израиля начали широкую наземную операцию по северу и югу Сектора Газа в рамках начала операции "Колесницы Гидеона".

По данным ЦАХАЛ, военные ликвидировали десятки террористов, уничтожили наземную и подземную террористическую инфраструктуру, а также оккупировали контролируемые районы в секторе Газа.

Межконтинентальная ракета РФ

Вчера Российская Федерация снова прибегла к тактике запугивания.

Как сообщила украинская разведка, с целью демонстративного давления и запугивания Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО, Россия в ночь на 19 мая 2025 года планировала осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс".

РБК-Украина писало, чем опасна ракета РС-24 "Ярс" из ядерного арсенала российского диктатора Владимира Путина.

В то же время в отдельном материале РБК-Украина, можно узнать, зачем Путин может угрожать баллистическим "Ярсом" с Урала.

Зеленский направил письмо Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо. Оно содержит новые предложения по сотрудничеству.

РБК-Украина подробно описало, что сейчас известно о содержании присланного письма.