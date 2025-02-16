НАТО, переговоры и дедлайн в 180 дней. Главные заявления об Украине в Мюнхене

Схема вступления Украины в НАТО от сенатора Грэма

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм на панельной дискуссии в Мюнхене предложил немедленно принять Украину в НАТО в случае повторного нападения России. Однако сегодня о членстве Украины в альянсе речь не идет.

"Если взять Украину в НАТО, Путин просто сойдет с ума. Он уже сошел с ума, я думаю. Мы говорим о том, чтобы его напугать, чтобы он дважды подумал перед тем, чтобы что-то делать. Если ты сделаешь, мы уничтожим твою экономику, разорвем твою страну санкциями", - сказал Грэм.

Вэнс: войну надо закончить так, чтобы она не повторилась через несколько лет

Вице-президент США Джей Ди Вэнс после встречи с Зеленским на полях Мюнхенской конференции заявил о желании достичь длительного мира в Украине.

"Мы хотим, чтобы закончилась война, мы хотим, чтобы убийства остановились, но мы хотим достичь длительного мира, а не конфликт в Европе через несколько лет", - сказал он.

Соглашение о "редкоземах" между Украиной и США

Сенатор Грэм на полях Мюнхенской конференции сделал заявление по соглашению о редкоземельных металлах, которое хотят заключить Украина и США.

"Теперь президент Трамп может сказать американцам: "Украина - не бремя, а преимущество". Они сидят на ресурсах стоимостью триллион долларов, которыми все мы можем воспользоваться", - сказал Грэм.

Накануне в СМИ заявляли, что американская версия соглашения о полезных ископаемых якобы не устраивает украинскую сторону. Позже Зеленский в разговоре с журналистами на полях конференции заявил, что переговоры по ней продолжаются.

"Соглашение подписывается на уровне министров. Но я президент и буду иметь влияние на качество этого документа. И поэтому я не дал министрам подписывать соглашение, потому что оно не готово, по моему мнению. Оно еще не готово для того, чтобы защитить наши интересы", - пояснил президент.

Зеленский: пришло время создать Европейскую армию

Выступая на Мюнхенской конференции безопасности, Зеленский призвал Европу не рассчитывать на поддержку со стороны США, поскольку они могут ответить "нет" в вопросах безопасности.

"Многие лидеры говорили, что Европе нужны собственные вооруженные силы - Армия Европы. Я считаю, что это время пришло. Вооруженные силы Европы должны быть созданы", - заявил он.

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Фото: президент Владимир Зеленский в Мюнхене (president.gov.ua)

Дедлайн спецпредставителя Трампа в 180 дней

Спецпредставитель президента США по миру в Украине Кит Келлог очертил публично собственный дедлайн для привлечения всех сторон к урегулированию войны России против Украины.

"Я живу по времени Трампа - он просит сегодня, а завтра спрашивает, почему еще не сделано. Поэтому я публично беру 180 дней и начинаю обратный отсчет, чтобы все стороны были задействованы", - сказал он на украинском ланче в Мюнхене.

США не видят Европу "физически" за столом переговоров

Келлог заявил, что Европа вряд ли будет "физически" представлена за столом переговоров по миру в Украине. Однако, по его словам, интересы европейских партнеров будут учтены.

"Как определить стол? Вы будете сидеть за третьим столом? (обращается к представителям Европы - ред.). Все ли будут ваши интересы включены в эти обсуждения? Да. Если имеется в виду сидеть физически за столом, то нет", - подчеркнул он.

В то же время, по словам спецпредставителя Трампа, США будут выполнять роль посредника в мирных переговорах между Украиной и РФ

"Когда говорим о том, чтобы сидеть за столом, я здесь, чтобы собрать важную информацию. Я дипломат. Украинцы, россияне и американцы ... будут как посредники", - сказал он.

Зеленский: Украина сама будет решать, кто будет за столом переговоров

На заявление Келлога касательно Европы за столом переговоров, которое вызвало возмущение среди европейцев, во время разговора с журналистами отреагировал Зеленский. Он напомнил, что война сегодня происходит на украинской территории.

"Война не в США и не в Евросоюзе, слава Богу. Но, к сожалению, война в Украине. Поэтому Украина, я думаю, должна иметь лидерство в вопросе, кто должен быть за столом переговоров", - сказал президент.

Соглашение о мире не будет "выдающимся успехом"

Спецпредставитель Трампа подчеркнул, что будущее мирное соглашение по Украине не будет повторением "Минска" и должно гарантировать стабильный и долгосрочный мир.

"Прекращение огня и долгосрочный мирный договор не будет выдающимся успехом. Определением успеха будет тогда, когда первый раз будет нарушено прекращение огня и как все стороны отреагируют", - сказал Келлог.

Кроме того, он заявил, что полномасштабная война, которую начала РФ, не завершится для Украины победой, как во Второй мировой.

"Я думаю вопрос в том, что такое победить в войне. Давайте будем честны, вы пошли на чрезвычайные жертвы, Украина очень смело боролась. Первое, что нужно сделать, - остановить кровотечение. А дальше уже лечить раны... Если вы думаете о победе в понимании Второй мировой войны с подписанием мирного договора, этого, видимо, не произойдет", - пояснил Келлог.

Келлог: Путину придется уступить территории

По словам Келлога, российскому диктатору придется пойти на уступки в рамках мирного урегулирования войны.

"Как по мне, это должны быть и территориальные уступки. И не только территориальные, может быть отказ использования вооруженных сил в будущем, и, возможно, уменьшение количества личного состава", - отметил он.

Больше заявлений спецпредставителя Трампа в Мюнхене - читайте по ссылке.