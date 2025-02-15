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Келлог назвал уступки, на которые должна пойти Россия для урегулирования войны в Украине

Суббота 15 февраля 2025 20:02
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Келлог назвал уступки, на которые должна пойти Россия для урегулирования войны в Украине Фото: Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог назвал уступки, на которые должен пойти российский диктатор Владимир Путин для завершения войны. В частности, эти уступки должны касаться территорий, а также уменьшение или отказ от использования войск в будущем.

Об этом он сказал во время обсуждения плана по миру в Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Мюнхенской конференции по безопасности.

"Как по мне, это должны быть и территориальные уступки. И не только территориальные, может быть отказ использования вооруженных сил в будущем, и, возможно, уменьшение количества личного состава", - отметил американский дипломат.

Он также подчеркнул, что сейчас появились альянсы России с Ираном, с КНДР, Китаем, чего не было раньше, еще несколько лет назад. И важно, чтобы они не формировались.

"Я считаю, что очень важно, чтобы эти альянсы не формировались", - добавил он.

Напомним, сегодня Кит Келлог взял на себя публичное обязательство. В частности, за 180 дней задействовать все стороны для завершения войны в Украине.

Подробнее о ключевых заявлениях Кита Келлога в ходе вечернего выступления - читайте в материале РБК-Украина.

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