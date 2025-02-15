Сенатор Грэм о соглашении по "редкоземах": американцы поймут, зачем защищать Украину
Соглашение Украины и Соединенных Штатов Америки по редкоземельным металлам - это настоящий прорыв. Оно объяснит американцам, зачем Штатам защищать Украину.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил сенатор США Линдси Грэм во время выступления на Мюнхенской конференции.
По мнению Грэма, после того, как соглашение будет заключено - оно станет аргументом для президента США Дональда Трампа по защите Украины.
"Теперь президент Трамп может сказать американцам: "Украина - не бремя, а преимущество". Они сидят на ресурсах стоимостью триллион долларов, которыми все мы можем воспользоваться, если выберем сотрудничество с Западом", - сказал Грэм.
По его словам, в разговоре с Трампом он отметил, что российский диктатор Владимир Путин, возможно, хочет восстановить СССР или даже Российскую империю. Это свидетельствует о том, что Путин "охотится" за деньгами.
"Не позволяйте ему украсть украинские ресурсы для собственного обогащения - это то же самое, что лишить полицию финансирования. Поэтому, если это соглашение о полезных ископаемых состоится, это станет кошмаром для Путина, ведь теперь мы будем иметь что защищать. Поэтому вы должны поддержать это соглашение", - сказал Грэм.
Соглашение о "редкоземах"
Недавно стало известно, что Штаты и Украина обсуждают соглашение о стратегическом партнерстве. Недавно оно было представлено украинской стороне министром финансов США Скотом Бессентом, который на этой неделе посетил Украину.
По данным СМИ, это соглашение включает доступ США к стратегически важным редкоземельным металлам в Украине. Однако известно, что Украина должна была доработать проект соглашения.
Как сообщили РБК-Украина источники в украинской делегации в Мюнхене, Украина уже передала доработанный проект меморандума США.
В частности, по данным Washington Post, США якобы предлагают, чтобы Украина передала права на половину редкоземельных минералов. Однако президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение.
В то же время издание NBC News писало, что Штаты предложили Украине предоставить им 50% прав на редкоземельные металлы, но выразили готовность разместить американские войска для охраны ископаемых.
Сам же Зеленский сегодня заявил, что Украина продолжает диалог с США по соглашению о редкоземельных минералах, а процесс обсуждения продолжается
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