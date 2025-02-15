США будут посредниками в переговорах Украины и РФ, - Келлог
Во время переговоров Украины и России надо достичь стабильных границ безопасности. США станут посредниками.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление специального представителя президента США по вопросам Украины и РФ Кита Келлога во время выступления на Мюнхенской конференции.
"Когда говорим о том, чтобы сидеть за столом, я здесь, чтобы собрать важную информацию. Я дипломат. Украинцы, россияне и американцы ... будут как посредники", - сказал он.
Также дипломат подчеркнул, что очень легко говорить о возможных решениях, но надо достичь стабильных границ безопасности.
"Мы собираем данные, чтобы сказать - так это должно выглядеть. И тогда к двум сторонам, которые воюют, - является ли это приемлемым для россиян и Украины", - констатировал он.
По словам Келлога, украинцы будут за столом переговоров - "это не разумно", но надо определить, что такое стол переговоров.
"Эта война третий год продолжается и мы не видим, как это будет выглядеть. Наша философия не продолжать войну до смерти последнего украинца, нам надо остановить убийства и войну", - отметил генерал.
Он также напомнил заявление президента США Дональда Трампа во время выступления в ООН о важности национального суверенитета - "если вы боретесь за свой суверенитет, мы вас поддержим".
Переговоры Украины и России
В последние месяцы, после вступления Дональда Трампа в должность президента США, вопрос по переговорам Украины и РФ начинает преобретать очертания.
Так, на данный момент уже известно, что Трамп определился с командой, которая будет участвовать в переговорах по завершению войны России против Украины.
Также, как ранее узнал Bloomberg, Путин собрал команду для переговоров с США по Украине. В нее вошли Юрий Ушаков, Сергей Нарышкин и Кирилл Дмитриев.
Отметим, что выступая на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не снимет членство Украины в НАТО со стола переговоров. При это он назвал Путина "самым влиятельным" членом НАТО.
Также на данный момент довольно активно обсуждается участие Европы в переговорах.
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