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США будут посредниками в переговорах Украины и РФ, - Келлог

Германия, Суббота 15 февраля 2025 15:43
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США будут посредниками в переговорах Украины и РФ, - Келлог Фото: спецпредставитель США по Украине и РФ Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время переговоров Украины и России надо достичь стабильных границ безопасности. США станут посредниками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление специального представителя президента США по вопросам Украины и РФ Кита Келлога во время выступления на Мюнхенской конференции.

"Когда говорим о том, чтобы сидеть за столом, я здесь, чтобы собрать важную информацию. Я дипломат. Украинцы, россияне и американцы ... будут как посредники", - сказал он.

Также дипломат подчеркнул, что очень легко говорить о возможных решениях, но надо достичь стабильных границ безопасности.

"Мы собираем данные, чтобы сказать - так это должно выглядеть. И тогда к двум сторонам, которые воюют, - является ли это приемлемым для россиян и Украины", - констатировал он.

По словам Келлога, украинцы будут за столом переговоров - "это не разумно", но надо определить, что такое стол переговоров.

"Эта война третий год продолжается и мы не видим, как это будет выглядеть. Наша философия не продолжать войну до смерти последнего украинца, нам надо остановить убийства и войну", - отметил генерал.

Он также напомнил заявление президента США Дональда Трампа во время выступления в ООН о важности национального суверенитета - "если вы боретесь за свой суверенитет, мы вас поддержим".

Переговоры Украины и России

В последние месяцы, после вступления Дональда Трампа в должность президента США, вопрос по переговорам Украины и РФ начинает преобретать очертания.

Так, на данный момент уже известно, что Трамп определился с командой, которая будет участвовать в переговорах по завершению войны России против Украины.

Также, как ранее узнал Bloomberg, Путин собрал команду для переговоров с США по Украине. В нее вошли Юрий Ушаков, Сергей Нарышкин и Кирилл Дмитриев.

Отметим, что выступая на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не снимет членство Украины в НАТО со стола переговоров. При это он назвал Путина "самым влиятельным" членом НАТО.

Также на данный момент довольно активно обсуждается участие Европы в переговорах.

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