Кит Келлог на Мюнхенской конференции: выступление онлайн спецпосланника Трампа

20:00 Келлог уточнил, что уступки могут быть со стороны Украины. А что касается России, то в качестве примера можно рассматривать санкции, потому что это "прекрасный пример" того, как это работают.



"Сейчас у большинство стран есть санкции против РФ, но больше всего по ней бьют санкции в отношении нефтепродуктов. И они продают их через теневой флот. Большая часть работает на Балтийском море, и мы должны предусмотреть какой-то план. Сейчас по шкале от 1 до 10 санкции на уровне 6, но реализация - на 3. Значит, нужны такие санкции, которые бьют по экономике. Мы такое уже делали в прошлом с Ираном", - отметил он.



По его словам, опираясь на опыт с Ираном, можно рассматривать дальнейшее влияние на Россию. Она готова терять сотни тысяч военных "как под Сталинградом", но уже привлекает северокорейцев. Это показывает, что россияне платят свою цену.



"Значит, эти вещи надо сбалансировать. Мы очень часто говорим, это вопрос самолетов, или военных или еще чего-то. Но должен быть комплексный план, предусматривающий, чтобы давление оставалось на Россию и было всеобъемлющим. Это может касаться и КНДР, такие вещи не забываем также", - добавил представитель Трампа.



19:50 Келлог ответил на вопрос, на какие уступки должен пойти Путин. "По моему мнению, это должны быть и территориальные уступки. И не только территориальные, может быть отказ от использования вооруженных сил в будущем, и, возможно, уменьшение количества личного состава", - отметил американский дипломат.



Он также подчеркнул, что сейчас появились альянсы России с Ираном, КНДР, Китаем, чего не было раньше, еще несколько лет назад. "Я считаю, что очень важно, чтобы эти альянсы не формировались", - добавил он. 19:45 Когда появится с мирное соглашение, США будут работать над тем, чтобы его можно было внедрить.



"Если вы думаете, что можете убийством закончить войну, то не сможете. Нужно иметь комплексный план, который должен быть наработан вместе", - отметил спецпредставитель США.

19:40 При президенте Трампе Россия ничего не могла сказать против США.

"Путин ничего не делал при Трампе. Он делал при Буше, при Обаме, однако не при Трампе, он боялся. И я думаю, когда вы спрашиваете, как Америка это будет делать (достигать мира в Украине, - ред.), мы говорим "Мир через силу" - это наша модель", - подчеркнул Келлог.



19:35 Келлог начал с определения присутствия на переговорах.



"Когда интересы учитываются, когда вы можете внести вклад, вы находитесь за столом переговоров. Есть Россия и Украина, которые находятся в состоянии войны. Вопрос в дефинициях, я бы поспорил с любым. Даже когда мы говорили America First, мы никогда не говорили, что Америка является единой. Мы никогда не применяли политику изоляционизма", - сказал он.

Выступление Келлога в Мюнхене

Специальный представитель президента США Кит Келлог принимает участие в панельной дискуссии "Мир через силу. План для Украины" второго дня Мюнхенской конференции.

Обсуждение стартует 15 февраля в 19:30 по Киеву.

Вместе с Келлогом будут выступать глава МИД Украины Андрей Сибига, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене.

Модерировать 45-минутную дискуссию будет журналистка Deutsche Welle Сара Келли.

Отметим, что на полях MSC 14 февраля Кит Келлог уже встретился с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Главными темами разговора были координация совместных усилий по достижению справедливого и крепкого мира, а также продолжение помощи США Украине.

Кит Келлог готовит мирный план по Украине

После избрания президентом США Дональд Трамп назначил американского генерала в отставке Кита Келлога своим спецпредставителем по Украине и России.

Во время предвыборной кампании Трампа Келлог разрабатывал для будущей администрации Белого дома предложения по завершению войны в Украине. В частности, речь шла об отказе от вступления Украины в НАТО, заморозке конфликта на линии боевого столкновения.

После официального назначения Кит Келлог заверил, что попытается найти путь к завершению войны за 100 дней. Он выступил с рядом громких заявлений, допустив проведение выборов в Украине еще до конца 2025 года. Келлог также высказывал мнение, что обеим сторонам придется "в чем-то уступить". Также он согласился со словами главы Пентагона Пита Хегсета о том, что возвращение Украины к границам 2014 года является "нереалистичным".

В то же время Келлог допускает снижение цен на нефть для дополнительного давления на Россию и усиление санкций, если Кремль откажется от переговоров.

Накануне Мюнхенской конференции 2025 Кит Келлог анонсировал широкие дискуссии с союзниками на полях форума по поводу поиска путей завершения российско-украинской войны.

А в западных СМИ даже писали, что посланник Трампа презентует на форуме мирный план. Однако он сам заявил, что в Мюнхене этого не произойдет, а план должен представлять лидер Штатов.

"Человек, который представит мирный план - это президент США, а не Кит Келлог. Мы будем вовлечены, поможем ему с этим. Этого не произойдет на следующей неделе. У нас будут дискуссии с европейцами, и мы передадим все президенту США. И будем двигаться дальше", - отметил американский генерал о своем участии в MSC.

Келлог отметил, что Белый дом улаживает детали переговоров, которые дадут главным помощникам Трампа первую серьезную возможность донести до общественности месседж о подходе новой администрации к войне.

"Зная, как работает этот процесс, для Зеленского, вероятно, было бы лучше, если бы все мы собрались вместе и обсудили это как группа", - сказал спецпредставитель Трампа.

Известно, что после Мюнхенской конференции Кит Келлог посетит Киев. Дата визита анонсирована на 20 февраля 2025.