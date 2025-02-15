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Зеленский отреагировал на заявление Келлога по Европе за столом переговоров

Мюнхен, Суббота 15 февраля 2025 18:22
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Зеленский отреагировал на заявление Келлога по Европе за столом переговоров Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна решать, кто должен быть за столом переговоров во время урегулирования войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление глава государства во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Посмотрим. Война не в США и не в Евросоюзе, слава Богу. Но, к сожалению, война в Украине. Поэтому Украина, я думаю, должна иметь лидерство в вопросе, кто должен быть за столом переговоров", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня, 15 февраля, спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров по Украине. Однако он подчеркнул, что интересы европейских стран будут учтены.

"Все ли будут ваши интересы включены в эти обсуждения? Да. Если имеется в виду сидеть физически за столом, то нет", - сказал Келлог.

Реакция Европы на заявление Келлога

Глава МИД Швеции во время Украинского ланча, где спецпредставитель США сделал заявление, подчеркнула, что Европа должна быть за столом переговоров, если будет направлять своих военных для миротворческой миссии в Украине.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что относительно переговоров еще ничего не решено.

Ранее президент Владимир Зеленский также отмечал, что участие Европы в переговорах важно для Украины.

Больше о Мюнхенской конференции безопасности и главных событиях второго дня - в материале РБК-Украина.

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