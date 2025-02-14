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Вэнс сделал заявление после встречи с Зеленским

Мюнхен, Пятница 14 февраля 2025 19:30
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Вэнс сделал заявление после встречи с Зеленским Фото: Джей Ди Вэнс, вице-президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

США хотят, чтобы война России против Украины завершилась. При этом необходим продолжительный мир.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы хотим, чтобы закончилась война, мы хотим, чтобы убийства остановились, но мы хотим достичь продолжительного мира, а не конфликт в Европе через несколько лет", - отметил вице-президент США.

Вэнс уточнил, что был проведен ряд "хороших диалогов" о том, как достичь продолжительного мира вместе. И таких диалогов будет еще больше в ближайшие дни, недели и месяцы.

Также у вице-президента поинтересовались, какие будут дальнейшие действия, если Украина будет не готова садиться за стол переговоров с Россией.

По словам Вэнса, по этому вопросу "уже есть продвижение вперед".

"Во-первых, есть прекрасные участники украинской делегации. Есть наш невероятный госсекретарь Марко Рубио, есть генерал Келлог (спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог - ред.). Для нас важно собраться вместе и начать разговаривать", - отметил вице-президент.

Также он добавил, что переговоры необходимы, чтобы "довести дело до конца".

Встреча Зеленского и Вэнса

Напомним, сегодня, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Пока неизвестно, что именно они обсуждали и как прошли переговоры.

Это первая встреча Зеленского и Вэнса после того, как в США к власти пришел Дональд Трамп.

К слову, Вэнс уже выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он вспомнил о войне России против Украины только в одном предложении. При этом вице-президент жестко раскритиковал Европу.

С основными заявлениями Вэнса можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Мюнхенская конференция по безопасности Война в Украине Джей Ди Вэнс
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