"Публично беру 180 дней". Что сказал Келлог о войне в Украине и планах Трампа

Специальный посланник президента США Кит Келлог выступил на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 2025 . И в частности, взял на себя публичное обязательство за 180 дней задействовать все стороны для завершения войны в Украине.

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Каков подход Келлога к мирному урегулированию

Подход Келлога к урегулированию в Украине - никого не исключать из переговорного процесса. Он отметил, что президент Дональд Трамп менее 30 дней в офисе, но за это время его администрация добилась большего, чем предыдущая за три года.

По его словам, Трамп смотрит на российско-украинскую войну с точки зрения гуманности. И хочет положить конец, в том числе потому, что потери только украинской стороны превышают американские в Корее и Вьетнаме. Он отметил интенсивность боев и уровень разрушений, сравнив со Второй мировой войной.

"И президент Трамп говорит, что мы должны это прекратить. На этой конференции мы видим, что люди начинают понимать, что мы должны это остановить", - сказал Келлог.

Однако нужно обеспечить украинский суверенитет и сделать все, чтобы Украина была защищена в своих правах. Поэтому важно общаться с европейскими союзниками.

"Какую роль они (европейцы, - ред.) будут играть - конечно, важную. Мы сами этого не можем это сделать, для долгосрочного мира нельзя исключать президента Зеленского, никого. Потому что без этого не получится. Это часть процесса, который я использую, это то, что происходит в нашем общении с союзниками", - подчеркнул Келлог.

Вариантов гарантий безопасности много. Но решение за Трампом

Партнеры Украины работают над различными вариантами гарантий безопасности. Все они на столе, но окончательное решение будет за Трампом. Собственно, поэтому Келлог и прибыл на конференцию в Мюнхене - обсудить гарантии, чтобы потом представить их Трампу.

"Мы ему советуем, он принимает решение. Мы должны дать ему варианты. Нельзя отвергать ничего. Если вы на этой неделе заметили, то все варианты сегодня еще рассматривают. Важно, чтобы президент сам на основе этого принимал решение", - сказал он.

"Публично беру 180 дней и начинаю обратный отсчет"

За контакты с Европой и Украиной будет отвечать сам Келлог, за контакты с Россией - Стив Уиткофф, который ранее был задействован в заключении сделки о прекращении огня в Секторе Газа и обмене заключенными с Россией.

"Мы это делаем для скорости, потому что вопрос - когда это закончится. Я живу по времени Трампа - он просит сегодня, а завтра спрашивает, почему еще не сделано. Поэтому я публично беру 180 дней и начинаю обратный отсчет, чтобы все стороны были задействованы", - сказал Келлог.

Таким образом, по его словам, все может сложиться для устойчивого мира, чтобы новое нападение не началось, а суверенитет Украины был обеспечен.

Какие будут следующие шаги после визита в Киев

На следующей неделе Келлог посетит Киев. Следующими шагами будут координация позиций и консультации с Дональдом Трампом.

"Мы сравним наши записи (вместе со Стивеном Уиткоффом, - ред.), поедем поговорим в Овальный кабинет с президентом. Что говорят союзники, как они себе представляют устойчивый мир, как они говорят об обеспечении границ. И надо это все сложить в рамку, с которой надо работать, которой раньше не было", - отметил он.

США на переговорах выступят в роли посредника

"Когда говорим о том, чтобы сидеть за столом, я здесь, чтобы собрать важную информацию. Я дипломат. Украинцы, россияне и американцы ... будут как посредники", - отметил он.

О возможных решениях говорить легко, но на переговорах нужно достичь стабильных границ безопасности. "Мы собираем данные, чтобы сказать - так это должно выглядеть. И тогда к двум сторонам, которые воюют, - является ли это приемлемым для россиян и Украины", - сказал Келлог.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что ему не нужны посредники с Путиным, поскольку он напал на страну. Украинский лидер хочет, чтобы и Трамп, и Европа были за столом переговоров на его стороне.

Европа не будет за столом переговоров физически

Украинцы точно будут за столом переговоров, хотя пока сложно сказать о его конфигурации. При этом Келлог дал понять, что физически не видит за ним Европу. Хотя и обещает, что европейские интересы будут учтены.

Проблема в том, по его словам, что Трамп не хочет повторять проблему минского формата, когда было много людей, но это не принесло успеха. "Мы не будем повторять "Минск", - заявил Келлог.

"Как определить стол? Вы будете сидеть за третьим столом? Все ли будут ваши интересы включены в эти обсуждения? Да. Если имеется в виду сидеть физически за столом, то нет", - обратился он к европейским представителям.

На что министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что если США хотят, чтобы европейские войска были направлены в Украину, то представители Европы однозначно должны быть за столом переговоров.

Что будет "выдающимся успехом" для Украины

По мнению Келлога, не прекращение огня с соглашением по типу "Минска-2" и даже не долгосрочный мирный договор.

"Нам надо убедиться, что безопасность Украины - это достижение правильных целей… Прекращение огня и долгосрочный мирный договор не будет выдающимся успехом. Определение успеха будет тогда, когда первый раз будет нарушено прекращение огня и как все стороны отреагируют", - сказал он.

Может ли Трамп готовить "слабую сделку" для Украины

Келлог это отрицает. По его словам, Трамп не уступит важные интересы. Хотя в первую очередь нужно сосредоточиться на важных этапах.

"Первый - это остановка войны, затем этапы 2, 3 и так далее - надо двигаться постепенно… Остановка огня, что надо сделать? Надо определить срок, когда мы определяем, что такое стабильные условия безопасности. Надо сначала достичь остановки огня, и не важно, что дальше будет", - сказал он и добавил, что решение должны принимать Украина и Россия.

По его мнению, на эту войну нужно смотреть в контексте геостратегии. Потому что сейчас Россия создает альянсы с Китаем, Ираном и КНДР, чего не было четыре года назад.

"Если вы не думаете, что это глобальная война - вы ошибаетесь. Кто покупает у России газ и нефть? Индия увеличила закупки, все задействованы в этой игре. Когда Трамп говорил надо закрыть "Северный поток", Евросоюз улыбался. Надо смотреть на геостратегическом уровне, раньше на войну в Украине так не смотрели, но это важно", - подытожил Келлог.