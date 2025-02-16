НАТО, переговори та дедлайн в 180 днів. Головні заяви про Україну в Мюнхені

Схема вступу України в НАТО від сенатора Грема

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем на панельній дискусії в Мюнхені запропонував негайно взяти Україну в НАТО у разі повторного нападу Росії. Однак сьогодні про членство України в альянсі не йдеться.

"Якщо взяти Україну в НАТО, Путін просто збожеволіє. Він уже збожеволів, я думаю. Ми говоримо про те, щоб його налякати, щоб він двічі подумав перед тим, щоб щось робити. Якщо ти зробиш, ми знищимо твою економіку, розірвемо твою країну санкціями", - сказав Грем.

Венс: війну треба закінчити так, щоб вона не повторилась через кілька років

Віцепрезидент США Джей Ді Венс після зустрічі з Зеленським на полях Мюнхенської конференції заявив про бажання досягнути тривалого миру в Україні.

"Ми хочемо, щоб закінчилась війна, ми хочемо, щоб вбивства зупинились, але ми хочемо досягти тривалого миру, а не конфлікт в Європі через кілька років", - сказав він.

Угода про "рідкісноземи" між Україною та США

Сенатор Грем на полях Мюнхенської конференції зробив заяву щодо угоди про рідкісноземельні метали, яку хочуть укласти Україна та США.

"Тепер президент Трамп може сказати американцям: "Україна - не тягар, а перевага". Вони сидять на ресурсах вартістю трильйон доларів, якими всі ми можемо скористатися", - сказав Грем.

Напередодні в ЗМІ заявляли, що американська версія угоди про корисні копалини нібито не влаштовує українську сторону. Пізніше Зеленський в розмові з журналістами на полях конференції заявив, що переговори щодо неї тривають.

"Угода підписується на рівні міністрів. Але я президент і буду мати вплив на якість цього документа. І тому я не дав міністрам підписувати угоду, тому що вона не готова, на мою думку. Вона ще не готова для того, щоб захистити наші інтереси", - пояснив президент.

Зеленський: настав час створити Європейську армію

Виступаючи на Мюнхенській конференції безпеки, Зеленський закликав Європу не розраховувати на підтримку з боку США, оскільки вони можуть відповісти "ні" у питаннях безпеки.

"Багато лідерів говорили про те, що Європі потрібні власні збройні сили - Армія Європи. Я вважаю, що цей час настав. Збройні сили Європи мають бути створені", - заявив він.

Більше заяв президента України на конференції в Мюнхені - читайте за посиланням.



Фото: президент Володимир Зеленський в Мюнхені (president.gov.ua)

Дедлайн спецпредставника Трампа у 180 днів

Спецпредставник президента США щодо миру в Україні Кіт Келлог окреслив публічно власний дедлайн для залучення всіх сторін до врегулювання війни Росії проти України.

"Я живу за часом Трампа - він просить сьогодні, а завтра запитує, чому ще не зроблено. Тому я публічно беру 180 днів і починаю зворотний відлік, щоб усі сторони були задіяні", - сказав він на українському ланчі в Мюнхені.

США не бачать Європу "фізично" за столом переговорів

Келлог заявив, що Європа навряд чи буде "фізично" представлена за столом переговорів щодо миру в Україні. Однак, за його словами, інтереси європейських партнерів будуть враховані.

"Як визначити стіл? Ви будете сидіти за третім столом? (звертається до представників Європи - ред.). Чи всі будуть ваші інтереси включені в ці обговорення? Так. Якщо мається на увазі сидіти фізично за столом, то ні", - наголосив він.

Водночас, за словами спецпредставника Трампа, США будуть виконувати роль посередника в мирних переговорах між Україною та РФ

"Коли говоримо про те, щоб сидіти за столом, я тут, щоб зібрати важливу інформацію. Я дипломат. Українці, росіяни і американці … будуть як посередники", - сказав він.

Зеленський: Україна сама вирішуватиме, хто буде за столом переговорів

На заяву Келлога щодо Європи за столом переговорів, яка викликала обурення серед європейців, під час розмови з журналістами відреагував Зеленський. Він нагадав, що війна сьогодні відбувається на українській території.

"Війна не в США і не в Євросоюзі, слава Богу. Але, на жаль, війна в Україні. Тому Україна, я думаю, повинна мати лідерство у питанні, хто має бути за столом переговорів", - сказав президент.

Угода про мир не буде "визначним успіхом"

Спецпредставник Трампа наголосив, що майбутня мирна угода щодо України не буде повторенням "Мінська" і має гарантувати стабільний та довгостроковий мир.

"Припинення вогню і довгостроковий мирний договір не буде визначним успіхом. Визначенням успіху буде тоді, коли перший раз буде порушено припинення вогню і як всі сторони відреагують", - сказав Келлог.

Крім того, він заявив, що повномасштабна війна, яку розпочала РФ, не завершиться для України перемогою, як у Другій світовій.

"Я думаю питання в тому, що таке перемогти у війні. Давайте будемо чесні, ви пішли на надзвичайні жертви, Україна дуже сміливо боролася. Перше, що потрібно зробити, - зупинити кровотечу. А далі вже лікувати рани... Якщо ви думаєте про перемогу у розумінні Другої світової війни з підписанням мирного договору, цього, мабуть, не станеться", - пояснив Келлог.

Келлог: Путіну доведеться поступитися територіями

За словами Келлог, російському диктатору доведеться піти на поступки в межах мирного врегулювання війни.

"Як на мене, це мають бути і територіальні поступки. І не тільки територіальні, може бути відмова використання збройних сил у майбутньому, і, можливо, зменшення кількості особового складу", - зазначив він.

Більше заяв спецпредставника Трампа в Мюнхені - читайте за посиланням.